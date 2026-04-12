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Dhurandhar 2: भुखमरी से परेशान पाकिस्तान ने रातों रात हटाया 'धुरंधर 2' से बैन? आखिर क्या है मजबूरी

Dhurandhar 2 Pakistan lifts ban: खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने धुरंधर 2 पर लगे बैन को हटा दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म जल्द ही पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. चलिए जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 12, 2026 7:16 AM IST

Dhurandhar 2: भुखमरी से परेशान पाकिस्तान ने रातों रात हटाया 'धुरंधर 2' से बैन? आखिर क्या है मजबूरी
Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 Pakistan lifts ban: खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने धुरंधर 2 पर लगे बैन को हटा दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म जल्द ही पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. चलिए जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है.

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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