Dhurandhar 2: भुखमरी से परेशान पाकिस्तान ने रातों रात हटाया 'धुरंधर 2' से बैन? आखिर क्या है मजबूरी

Dhurandhar 2 Pakistan lifts ban: खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने धुरंधर 2 पर लगे बैन को हटा दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म जल्द ही पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. चलिए जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है.