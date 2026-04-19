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घटिया एक्टिंग, बकवास डायलॉग्स... आदित्य धर के बाद अब पाकिस्तानियों ने बनाई 'धुरंधर'? मेकर्स को खूब पड़ीं गालियां

Dhurandhar 2 Pakistani drama Jahannum baraasta jannat trolled: धुरंधर 2 का जादू पाकिस्तानियों के सिर पर भी चढ़कर बोल रहा है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी शो में धुरंधर की कहानी को दिखाने की गुस्ताखी कर दी गई है. जिसके बाद से ही शो के मेकर्स ट्रोल हो रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 19, 2026 8:48 AM IST

घटिया एक्टिंग, बकवास डायलॉग्स... आदित्य धर के बाद अब पाकिस्तानियों ने बनाई 'धुरंधर'? मेकर्स को खूब पड़ीं गालियां
Dhurandhar 2

Pakistani drama Jahannum baraasta jannat trolled for Dhurandhar 2 Track: आदित्य धर साफ कर चुके हैं कि वो क्राफ्ट के मामले में बॉलीवुड के भी बाप हैं. आदित्य धर ने एक ऐसी फिल्म बना दी है जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिलाकर रखा हुआ है. हाल ये है कि पाकिस्तान से लेकर गल्फ कंट्रीज तक हर जगह रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) को बैन कर दिया गया. बावजूद इसके लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देख रहे हैं. हाल तो ये हो गया है कि पाकिस्तान ने तो अपनी पर्सनल फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बनानी शुरू कर दी है. हालांकि ऐसा करके पाकिस्तानी इंडस्ट्री लोगों के निशाने पर आ चुकी है. दरअसल इस समय पाकिस्तानी ड्रामा जहन्नुम बरास्ता जन्नत नाम का शो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में इस शो में एक नया ट्रैक शुरू किया गया है जिसे देखकर लोगों को फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की याद आने लगी है. फैंस का कहना है कि ये ट्रक धुरंधर फिल्म से लिया गया है. इतना ही नहीं इस शो के सीन्स और डायलॉग्स भी फैंस को फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की याद दिला रहे हैं.

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पाकिस्तानी ड्रामा जहन्नुम बरास्ता जन्नत के मेकर्स हुए ट्रोल

अब ये तो हर कोई जानता है कि इंडिया में पाकिस्तानी शोज कितने प्यार से देखे जाते हैं. ऐसे में कुछ समय में ही ये सीन्स सोशल मीडिया में वायरल हो गए. जैसे ही लोगों की नजर पाकिस्तानी ड्रामा जहन्नुम बरास्ता जन्नत के सीन्स पर पड़ी वैसे ही लोगों ने मेकर्स को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया. पाकिस्तानी ड्रामा जहन्नुम बरास्ता जन्नत के मेकर्स फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि जब फिल्म 'धुरंधर 2' की ऐसी सस्ती कॉपी ही बनानी थी तो उसे बैन ही क्यों किया.

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क्या है पाकिस्तानी ड्रामा जहन्नुम बरास्ता जन्नत का वायरल सीन

जहन्नुम बरास्ता जन्नत के एक वायरल वीडियो में एक्टर जावेद शेख और बुशरा अंसारी नजर आ रहे हैं. सीन में जावेद का किरदार आर माधवन की तरह नजर आ रहा है जो कि शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं. सीन में वो ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के बारे में बात करते नजर आए. यही वजह है जो लोगों ने जावेद शेख और बुशरा अंसारी को भी आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है. लोग तो शो के मेकर्स को कुछ नया लाने तक के लिए बोल रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Jahannum Baraasta Jannat Ranveer Singh