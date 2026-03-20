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'खुद मोदी ने एक एक सीन...' Dhurandhar 2 में पोल खुलते ही बौखलाई पाकिस्तानी मीडिया, कह डाली इतनी बड़ी बात

Pankistani Media Dhurandhar 2 Viral Video: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के रिलीज होते ही पाकिस्तान में हायतौबा मचनी शुरू हो गई है. चलिए जानते हैं कि वहां पर धुरंधर 2 को लेकर क्या बातें हो रही हैं?

By: Shivani Duksh  |  Published: March 20, 2026 7:41 AM IST

'खुद मोदी ने एक एक सीन...' Dhurandhar 2 में पोल खुलते ही बौखलाई पाकिस्तानी मीडिया, कह डाली इतनी बड़ी बात
Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 Viral Video: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. ये फिल्म रिलीज के पहले ही दिन साल 2026 की सबसे ज्यादा नोट छापने वाली फिल्म बन गई है. लोग आदित्य धर (Aditya Dhar) के काम की खूब तारीफ कर रहे हैं. जिस तरह से फिल्म में आदित्य धर ने पाकिस्तान को धोया है वो काबिल ए तारीफ है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की आंधी पाकिस्तान भी पहुंच गई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी एंकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में बात करती नजर आ रही है. इस महिला ने दावा किया है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की शूटिंग मोदी की निगरानी में की गई है. ये एंकर वीडियो में कहती दिख रही है कि आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के हर एक डायलॉग को मोदी को भेजा है. मोदी ने खुद अपने हाथों से इस फिल्म के डायलॉग्स अपने हिसाब से लिखे हैं.

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ये वीडियो देखकर लोगों को लगा सदमा

पाकिस्तान से सामने आए इस वीडियो को देखकर लोगों को सदमा लग गया है. ये वीडियो ठीक उस समय सामने आया है जब फिल्म में मोदी के कुछ सीन्स होने का राज खुला. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के कुछ सीन्स में मोदी नोटबंदी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं. वहीं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के एक सीन में मोदी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए भी दिखाया गया है. 'धुरंधर 2' में ये सीन्स देखकर तो लोग भी चौंक गए थे.

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इस वीडियो को लेकर ये दावा कर रहे हैं लोग

अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इस एंकर का जमकर मजाक बनाया जा रहा है. लोग दावा कर रहे हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है. यही वजह है जो पाकिस्तानियों को लग रहा है कि मोदी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि वायरल हो रहा ये वीडियो सच है भी या फिर नहीं. यहां तो बस इतना कहा जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने देश के लोगों की आंख खोलकर रख दी है. लोगों को फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी खूब पसंद आ रही है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इस तरह से नोट छाप रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt