Dhurandhar 2 का पेड रिव्यू देखने के लिए फैंस को करना पड़ेगा इंतजार? प्रीमियर से पहले क्यों होगी देर...

Dhurandhar 2 premiere to face possible delays: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर आज से गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है. हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म के प्रीमियर में देरी होने वाली है. चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है.

Dhurandhar 2 premiere to face possible delays: आदित्य धर (Aditya Dhar) ने कमर कस ली है कि वो एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे. एक बार फिर से उनके नाम के झंड़े बॉलीवुड में गाढ़े जाएंगे. आज आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का पेड रिव्यू दिखाया जाएगा. आज शाम 5 बजे से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने वाली है. इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) फैंस को एंटरटेनमेंट का डोज देने वाले हैं. यही वजह है जो फैंस लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड रिव्यू में देरी हो सकती है. वजह जानकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस को भी सदमा लग जाएगा.

क्यों हो रही है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को सिनेमाघरों में आने में देरी?

हाल ही में खबर आई थी कि सेंसर बोर्ड ने अपने हिसाब से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में काटछाट की है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि लास्ट-मिनट एडिटिंग की वजह से फिल्म के आने में देरी होगी. फिल्म में अब भी फाइनल कट लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से फिल्म समय पर नहीं शुरू हो पाएगी. बार बार हो रहे बदलावों के चलते फिल्म का फाइनल वर्जन अब भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. यही वजह है जो उत्तर अमेरिका और कुछ विदेशी मार्केट्स में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के शोज रद्द होने की संभावना जताई जा रही है.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर फैंस कह रहे हैं ये बात

फैंस का कहना कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को किसी की बुरी नजर लग गई है. अब ये तो हर किसी को याद है कि कैसे मार्च में ग्रहण के चलते फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर की डेट को खिसका दिया गया था. इससे पता चलता है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर आदित्य धर कितने सेंसिटिव हैं. हालांकि फैंस को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि फिल्म के शुरू होने में कितनी देर होगी. फैंस तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने के लिए इंतजार करने के लिए भी राजी हैं. अब सच में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के प्रीमियर में देरी होगी या फिर नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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