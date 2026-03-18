ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • Dhurandhar 2 का पेड रिव्यू देखने के लिए फैंस को करना पड़ेगा इंतजार? प्रीमियर से पहले क्यों होगी देर...

Dhurandhar 2 का पेड रिव्यू देखने के लिए फैंस को करना पड़ेगा इंतजार? प्रीमियर से पहले क्यों होगी देर

Dhurandhar 2 premiere to face possible delays: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर आज से गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है. हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म के प्रीमियर में देरी होने वाली है. चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 18, 2026 10:29 AM IST

Dhurandhar 2 का पेड रिव्यू देखने के लिए फैंस को करना पड़ेगा इंतजार? प्रीमियर से पहले क्यों होगी देर

Dhurandhar 2 premiere to face possible delays: आदित्य धर (Aditya Dhar) ने कमर कस ली है कि वो एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे. एक बार फिर से उनके नाम के झंड़े बॉलीवुड में गाढ़े जाएंगे. आज आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का पेड रिव्यू दिखाया जाएगा. आज शाम 5 बजे से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने वाली है. इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) फैंस को एंटरटेनमेंट का डोज देने वाले हैं. यही वजह है जो फैंस लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड रिव्यू में देरी हो सकती है. वजह जानकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस को भी सदमा लग जाएगा.

Also Read
Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले लोगों के बीच आए रणवीर सिंह, फैंस का जताया आभार; फिल्म की सक्सेस को लेकर कर दिया बड़ा दावा

क्यों हो रही है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को सिनेमाघरों में आने में देरी?

हाल ही में खबर आई थी कि सेंसर बोर्ड ने अपने हिसाब से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में काटछाट की है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि लास्ट-मिनट एडिटिंग की वजह से फिल्म के आने में देरी होगी. फिल्म में अब भी फाइनल कट लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से फिल्म समय पर नहीं शुरू हो पाएगी. बार बार हो रहे बदलावों के चलते फिल्म का फाइनल वर्जन अब भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. यही वजह है जो उत्तर अमेरिका और कुछ विदेशी मार्केट्स में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के शोज रद्द होने की संभावना जताई जा रही है.

Also Read
Dhurandhar 2 Advance Booking: Baahubali 2 के इस रिकॉर्ड को धराशाही करेगी रणवीर सिंह की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा कोहराम

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर फैंस कह रहे हैं ये बात

फैंस का कहना कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को किसी की बुरी नजर लग गई है. अब ये तो हर किसी को याद है कि कैसे मार्च में ग्रहण के चलते फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर की डेट को खिसका दिया गया था. इससे पता चलता है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर आदित्य धर कितने सेंसिटिव हैं. हालांकि फैंस को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि फिल्म के शुरू होने में कितनी देर होगी. फैंस तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने के लिए इंतजार करने के लिए भी राजी हैं. अब सच में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के प्रीमियर में देरी होगी या फिर नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
Dhurandhar 2 Cast Fees: कौन है 'धुरंधर 2' का सबसे महंगा स्टार? कोई बना 50 करोड़ी तो किसी को कौड़ियों के भाव किया साइन

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Akshaye Khanna Dhurandhar 2 R Madhavan Ranveer Singh