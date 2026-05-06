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Dhurandhar 2: पूरे जमाने को चूना लगाकर नोरा फतेही संग ठुमके लगाने निकला जमील जमाली, वीडियो देखकर फैंस को लगा सदमा

Dhurandhar 2 Rakesh Bedi Nora Fatehi Video: 'धुरंधर 2' स्टार राकेश बेदी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर जमील जमाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो नोरा फतेही के साथ नजर आ रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: May 6, 2026 10:08 AM IST
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Dhurandhar 2: पूरे जमाने को चूना लगाकर नोरा फतेही संग ठुमके लगाने निकला जमील जमाली

Dhurandhar 2 Rakesh Bedi Nora Fatehi Video: 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है, जिसका हर किरदार शानदार था. फिल्म में हर किरदार को बराबरी की जगह दी गई है. वहीं सितारों ने भी धुरंधर 2 को हिट बनाने के लिए खूब मेहनत की है. इस लिस्ट में संजय दत्त, रणवीर सिंह, राकेश बेदी, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे सितारों का नाम है. ये सितारे बीते डेढ़ महीने से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच धुरंधर 2 के जमील जमाली यानी राकेश बेदी ने लाइमलाइट बटोरनी शुरू कर दी है. बुढ़ापे में जमील जमाली को नोरा फतेही के साथ डांस करने का मौका मिल गया है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं इस बात का सबूत राकेश बेदी का लेटेस्ट वीडियो है. राकेश बेदी ने सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले ही एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में राकेश बेदी नोरा फतेही के साथ धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए राकेश बेदी ने कहा, आज मैं इंडिया से सबसे बड़ी अदाकारा के साथ काम कर रहा हूं, जो कि बॉलीवुड की संसेशनस शानदार एक्टर और बेहतरीन डांसर हैं. मैं यहां पर किसी और की नहीं बल्कि नोरा फतेही की बात कर रहा हूं. जिसके बाद फ्रेम में नोरा फतेही की एंट्री हुई.

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नोरा फतेही ने लूट महफिल

लाल रंग के आउटफिट में नोरा फतेही राकेश बेदी और अपने फैंस पर प्यार लुटाती नजर आईं. नोरा फतेही के सामने राकेश बेदी जमकर टशन दिखाते नजर आए. यही वजह है जो अब सोशल मीडिया पर राकेश बेदी की वीडियो वायरल हो गई है. फैंस नोरा फतेही के अंदाज पर एक बार फिर से फिदा हो गए हैं. फैंस का कहना है कि राकेश बेदी नोरा फतेही रेड लुक में जबरदस्त लगती हैं. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर 2' ने राकेश बेदी जैसे टीवी एक्टर को भी सुपरस्टार बना दिया है. अब राकेश बेदी को बॉलीवुड में ज्यादा काम मिले लगा है.

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जमील जमाली ने बचाया बवाल

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मेरा बच्चा है तू बोलकर राकेश बेदी ने पूरे सोशल मीडिया को पागल कर दिया था. सोशल मीडिया पर राकेश बेदी की फनी रील्स खूब वायरल हुई थीं. धुरंधर 2 के रिलीज के समय किसी ने सोचा ही नहीं था कि फिल्म का असली धुरंधर जमील जमाली निकलेगा. ऐसे में फैंस अब राकेश बेदी को और भी शानदार फिल्मों में अच्छे किरदार करते हुए देखना चाहते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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