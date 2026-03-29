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Dhurandhar 2 के ब्लॉकबस्टर होते ही जागा हमजा के अंदर का रैपर, SP असलम के साथ जमाई महफिल

Dhurandhar 2 Ranveer Singh and Sanjay Dutt Viral Video: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के हिट होते ही रणवीर सिंह और संजय दत्त ने जश्न मानना शुरू कर दिया है. अपनी दुश्मनी भुलाकर हमजा और एसपी साथ में गाना गाते नजर आए. अब इन दोनों का ये वीडियो वायरल हो रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 29, 2026 10:30 AM IST

Dhurandhar 2 के ब्लॉकबस्टर होते ही जागा हमजा के अंदर का रैपर, SP असलम के साथ जमाई महफिल
Dhurandhar 2 Viral

Dhurandhar 2 Ranveer Singh and Sanjay Dutt Viral Video: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखा है. ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है. फैंस रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) के काम की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. यही वजह है जो 7 दिन होते ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ब्लॉकबस्टर होते ही हमजा यानी रणवीर सिंह ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया पर इस समय रणवीर सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणवीर सिंह धुरंधर का गाना रैप करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त भी इस गाने पर झूमते दिखे. रणवीर सिंह और संजय दत्त के इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग कह रहे हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के हमजा और एसपी असलम के बीच दोस्ती हो गई है. फिल्म में तो दोनों एक दूसरे की गर्दन काटने में ही जुटे हुए थे. दरअसल बीती रात फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ये दोनों सितारे मिशिका कंबोज के बर्थडे बैश में पहुंचे थे. यहां पर संजय दत्त ने अपने पूरे परिवार के साथ धमाकेदार एंट्री की. वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह ने पूरे ठाठबाट से इस पार्टी में एंटी मारी.

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रणवीर सिंह और संजय दत्त ने मचाया बवाल

आते ही रणवीर सिंह ने स्टेज संभाल लिया, इस दौरान फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ये सितारा जमकर गाने गाता नजर आया. रणवीर सिंह ने गाना गाते समय संजय दत्त को भी नहीं छोड़ा. ऐसे में संजय दत्त को भी रणवीर सिंह का साथ देना पड़ गया. धुरंधर 2 की सफलता के बाद पहली बार रणवीर सिंह और संजय दत्त को ऐसे मस्ती करते हुए देखा है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने वैसे भी बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख रखा है. ऐसे में पार्टी करना तो बनता ही है.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बरपा रखा है कहर

फैंस अब आर माधवन और अर्जुन रामपाल की भी याद आ रही है. फैंस का कहना है कि अगर रणवीर सिंह और संजय दत्त के साथ ये दोनों सितारे भी होते तो पार्टी में मजा आ जाता. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के नाम पर आदित्य धर ने ऐसी फिल्म बना दी है जिसने बॉलीवुड से लेकर राजनीति के गलियारे को भी हिलाकर रख दिया है. आप चाहकर भी इस फिल्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Sanjay Dutt