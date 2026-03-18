ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले Sudhir Yaduvanshi के इशारों पर खूब नाचे Ranveer Singh, AARI-AARI ने मच...

Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले Sudhir Yaduvanshi के इशारों पर खूब नाचे Ranveer Singh, AARI-AARI ने मचाया

Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sudhir Yaduvanshi Shake their legs on AARI AARI: बीती रात फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के म्यूजिक लॉन्च के इवेंट का आयोजन किया गया था. इस इवेंट में रणवीर सिंह बॉलीवुड के जानेमाने सिंगर सुधीर यदुवंशी के साथ ताल से ताल मिलाते नजर आए.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 18, 2026 1:02 PM IST

Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले Sudhir Yaduvanshi के इशारों पर खूब नाचे Ranveer Singh, AARI-AARI ने मचाया
Dhurandhar 2 Music Launch

Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sudhir Yaduvanshi AARI AARI Dance: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का पेड रिव्यू बस शुरू होने को है. यही वजह है जो फिल्म क मेकर्स ने बीती रात ही फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया है. बीती रात रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पूरे जोश के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के इवेंट में पहुंचे थे. इस इवेंट में रणवीर सिंह ने फिल्म में गाना गाने वालों सिंगर्स के साथ खूब धूम मचाई. इस इवेंट में रणवीर सिंह ने बहुत शानदार एंट्री मारी. आते ही रणवीर सिंह ने अपने फैंस के साथ मुलाकात की. धुरंधर के हिट होने के बाद पहली बार रणवीर सिंह इस तरह से फैंस के बीच पहुंचे थे. इस दौरान फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ये स्टार बॉलीवुड सिंगर सुधीर यदुवंशी के साथ ताल से ताल मिलाते नजर आए. अब ये तो हर कोई जानता है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में सुधीर यदुवंशी ने भी अपनी आवाज दी है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आरी आरी गाने को रिलीज किया गया था. रिलीज होते ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के इस गाने ने बवाल मचा दिया था.

Also Read
Dhurandhar 2 Review: इस डायरेक्टर ने किया 'धुरंधर 2' का रिव्यू, कहा- 'शोले से सौ गुना ज्यादा शानदार'

आरी आरी पर रणवीर सिंह और सुधीर यदुवंशी ने जमाई महफिल

आपको बता दें कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म के ट्रेलर में भी ये गाना बैकग्राउंड में रखा गया था. इस गाने की आवाज सुनते ही फैंस के कान खड़े हो गए थे. वहीं 'धुरंधर 2' के म्यूजिक लॉन्च में भी रणवीर सिंह और सुधीर यदुवंशी ने भी गर्दा उड़ा दिया. इस गाने पर रणवीर सिंह और सुधीर यदुवंशी को इस तरह से झूमते देखकर फैंस का दिल भी खुश हो गया है. अब हर कोई रणवीर सिंह और सुधीर यदुवंशी के इस गाने को सिनेमाघर में देखने के लिए तरस रहा है.

Also Read
Dhurandhar: किसी जमाने में रणवीर सिंह की फिल्म में काम करने से इनकार कर बैठे थे ये सितारे, अब होता है पछतावा

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' पर होने वाली है नोटों की बरसात?

गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने रिलीज से पहले ही जमकर कमाई करनी शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि पहले ही दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज कम से कम 200 करोड़ रुपए की कमाई कर जाएगी. वहीं पहले हफ्ते में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज ये आंकड़ा 500 तक जा सकता है जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज की टीम को इस फिल्मसे बहुत उम्मीदें हैं. वहीं फैंस को भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज का बेसब्री से इंतजार है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Akshaye Khanna Dhurandhar 2 R Madhavan Ranveer Singh Sudhir Yaduvanshi