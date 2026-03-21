Dhurandhar 2 के हिट होते ही सासूमां और ननद के साथ बाहर निकलीं दीपिका पादुकोण, खास अंदाज में मनाया जश्न

Deepika Padukone spotted with mother in law Anju Bhavnani: आदित्य धर (Aditya Dhar) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) इस समय बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. सोशल मीडिया पर भी इस समय हर कोई रणवीर सिंह के बारे में बात कर रहा है. रणवीर सिंह ने साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में फिलहाल उनके आगे टिकने वाला कोई नहीं है. इस फिल्म में 2 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. फिल्म के सितारों के बीच जश्न का माहौल है. हाल ही में रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर 2 की आफ्टर पार्टी में बवाल मचाते नजर आए थे. ऐसे में भला दीपिका पादुकोण कैसे पीछे रह सकती हैं? जश्न के इस मौसम में दीपिका पादुकोण भी अपनी सास और ननद के साथ जश्न मनाने निकल गई हैं. बीते दिन ही दीपिका पादुकोण को एक इवेंट में स्पॉट किया गया है. यहां पर दीपिका पादुकोण देसी अवतार में पहुंची थीं. बीती रात दीपिका पादुकोण ऋषभ रिखीराम शर्मा के कॉन्सर्ट में पहुंची थीं.
दीपिका पादुकोण की तारीफ करते दिखे फैंस
कॉन्सर्ट के दौरान दीपिका पादुकोण अपनी ननद और सास के साथ बैठकर सितार का मजा लेती नजर आईं. एक जमाने के बाद दीपिका पादुकोण को अपने ससुराल वालों के साथ इस तरह से बाहर देखा गया है. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर इस कॉन्सर्ट की तस्वीरें और वीडियोज आने के बाद फैंस के बीच हंगामा मच गया. लोग दीपिका पादुकोण की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि दीपिका पादुकोण एक परफेक्ट बहू हैं. जहां एक तरफ रणवीर सिंह अपनी फिल्म की रिलीज के बाद काम में व्यस्त चल रहे हैं. वहीं दीपिका पादुकोण अपने परिवार को संभाल रही हैं.
Deepika with Ritika and Anju Bhavnani at Rishab Rikhiram Sharma 'Sitar for Mental Health' concert in Mumbai pic.twitter.com/zBXrwlPxP7Also Read
— Team DP Malaysia (@TeamDeepikaMY_) March 20, 2026
अपनी पर्सनल लाइफ को समय दे रही हैं दीपिका पादुकोण
मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड से भी दूरी बना ली है. इस समय दीपिका पादुकोण का पूरा ध्यान अपनी बेटी दुआ पर ही है. यही वजह है कि फैंस भी दीपिका पादुकोण को देखने के लिए तरस जाते हैं. वैसे दीपिका पादुकोण अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव होती हैं. कई बार दीपिका पादुकोण दुआ से जुड़े अपडेट फैंस को दे रही होती हैं. गौरतलब है कि धुरंधर 2 की वजह से एक बार फिर से दीपिका पादुकोण लाइमलाइट में आ गई हैं. फैंस कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है. ऐसे में अब दीपिका पादुकोण को भी बॉलीवुड में वापसी कर लेनी चाहिए. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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