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Dhurandhar 2 की After Party में रंग जमाने निकले सारे सितारे, रणवीर सिंह और यामी गौतम ने लूटी महफिल

Ranveer Singh Yami Gautam Aditya Dhar Sanjay Dutt in Dhurandhar 2 After Party: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की आफ्टर पार्टी में रणवीर सिंह, संजय दत्त और फिल्म के बाकी तमाम सितारों ने खूब रंग जमाया है. इस दौरान यामी गौतम और आदित्य धर भी साथ पहुंचे थे.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 20, 2026 8:08 AM IST

Dhurandhar 2 की After Party में रंग जमाने निकले सारे सितारे, रणवीर सिंह और यामी गौतम ने लूटी महफिल
Dhurandhar 2 की After Party में रंग जमाने निकले सारे सितारे

Ranveer Singh, Yami Gautam, Aditya Dhar, Sanjay Dutt in Dhurandhar 2 After Party: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर मारकाट करनी शुरू कर दी है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जमकर नोट छाप रही है. लोग रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के काम को खूब पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), सारा अर्जुन (Sara Arjun) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की भी खूब सराहना हो रही है. पहले ही दिन आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म साल 2026 की सबसे ज्यादा नोट छापने वाली फिल्म बन गई है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की टीम अपनी जीत का जश्न माने निकल गई है. बीती रात ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की आफ्टर पार्टी का आयोजन किया गया है. इस दौरान फिल्म 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स में नजर आ चुके सितारे धमाल मचाने पहुंचे थे. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रणवीर सिंह का आता है. रणवीर सिंह क्रिस्टिल डिसूजा और सौम्या टंडन के साथ खूब मस्ती करते दिखे. इस दौरान सौम्या टंडन ने रणवीर सिंह को चांटा मारने वाला अपना सीन दोबारा दोहरा दिया. ये दोनों हसीनाएं इस पार्टी में कमाल लग रही थीं.

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आदित्य धर और यामी गौतम ने जमाया धुरंधर की टीम के साथ रंग

दूसरी तरफ आदित्य धर यामी गौतम के साथ रंग जमाने पहुंचे थे. आदित्य धर और यामी गौतम ने आते ही सबसे पहले संजय दत्त से मुलाकात की. वहीं रणवीर सिंह ने भी आदित्य धर और यामी गौतम के साथ खूब मस्ती की. अब सोशल मीडिया पर आदित्य धर और यामी गौतम की इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं. फैंस आदित्य धर और यामी गौतम की पार्टी की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं. 'धुरंधर 2' की सफलता का नूर फिल्म के हर सितारे के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है.

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आदित्य धर और यामी गौतम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं लोग

सोशल मीडिया पर लगातार यामी गौतम के कैमियो की तारीफ की जा रही है. फिल्म में यामी गौतम ने कुछ ही सीन्स फिल्माए हैं. हमजा के इशारे पर यामी गौतम हॉस्पिटल में एक दुश्मन की जान लेने पहुंची थी. बस चंद सीन्स फिल्माकर यामी गौतम ने बवाल काट दिया है. वहीं लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यामी गौतम आदित्य धर की पत्नी हैं. ऐसे में यामी गौतम को एक छोटा सा रोल निभाने का मौका तो मिलना ही चाहिए था. वहीं आदित्य धर के काम की भी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Ranveer Singh Yami Gautam