'वो जिंदा वापस नहीं जाता...' Dhurandhar 2 देखकर बौखलाया पाकिस्तान में बैठा असली जमील जमाली, कैमरे के सामने उगला जहर

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2)ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर कदर काट रखा है.संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के काम की खूब तारीफ की जा रही है. इंडिया में तो लोगों के सिर पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का बुखार चढ़ गया है. वहीं पड़ोस देश पाकिस्तान में भी लोग चोरीछिपे फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देख रहे हैं. अब तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का पाकिस्तान में भी क्रेज देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर तरह तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के असली जमील जमाली ने भी इस फिल्म पर कमेंट कर डाला है. पाकिस्तान में रहने वाले जमील जमाली ने दावा किया है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में सारी बातें गलत दिखाई गई हैं. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर जमील जमाली ने आंख भी दिखाई. अब जमील जमाली का ये वीडियो इंडिया में वायरल हो गया है. चलिए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर असली जमील जमाली के क्या विचार हैं?
फिल्म ' धुरंधर 2' को लेकर दिया असली जमील जमाली ने बयान
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान के जमील जमाली ने कहा, फिल्म में मेरा जो रोल दिखाया गया है वो बहुत दबंग था.असल में ऐसा कुछ भी नहीं है. फिल्म में गलत दिखाया गया है. इन्होंने कोशिश की है कि ल्यारी को एक टैरेरिस्ट हब दिखा सकें. ल्यारी कोई टैरेरिस्ट हब नहीं है. अगर इनका कोई एजेंट आ जाता तो वो ल्यारी से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाता. ये तो अच्छी बात है कि मिडिल ईस्ट में इस फिल्म को बैन कर दिया गया. इस फिल्म में पाकिस्तान की इमेज खराब करने की कोशिश की गई है.
View this post on Instagram
असली जमील जमाली के बयान ने मचाया बवाल
पाकिस्तान के जमील जमाली का बयान सामने आने के बाद हंगामा मच गया है. लोग लगातार पाकिस्तान के जमील जमाली के वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, आतिफ असलम तो यहां ही सलामत आ गया था. एक यूजर ने लिखा, भाई आप खुद ही एजेंट हैं. एक और यूजर ने पाकिस्तान के असली वाले जमील जमालीकी मजाक बनाते हुए लिखा, तू बच्चा है मेरा... कहना गलत नहीं होगा कि लोग असली जमाल जमाली की खूब मजाक बना रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
Subscribe Now
Enroll for our free updates