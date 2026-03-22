ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • Dhurandhar 2 को देख पाकिस्तानी फैमिली को लगी मिर्ची, फिल्म का किया रिव्यू, देखें वीडियो...

Dhurandhar 2 को देख पाकिस्तानी फैमिली को लगी मिर्ची, फिल्म का किया रिव्यू, देखें वीडियो

Pakistani Family Watch Dhurandhar 2: पाकिस्तान की एक फैमिली ने फिल्म 'धुरंधर 2' देखी है और इसके बाद इसका रिव्यू किया है. इस फैमिली को फिल्म देखकर झटका लगा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 22, 2026 1:50 PM IST

Dhurandhar 2 को देख पाकिस्तानी फैमिली को लगी मिर्ची, फिल्म का किया रिव्यू, देखें वीडियो
फिल्म धुरंधर 2 देखने वाली पाकिस्तानी फैमिली का वीडियो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) लोगों के बीच छाई हुई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबदस्त कमाई कर रही है. ये फिल्म भारत के साथ ही विदेश में भी धूम मचा रही है. रणवीर सिंह के फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज इस फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' में पाकिस्तान का काला सच दिखाकर बखिया उधेड़ी गई हैं. वहीं, अब एक पाकिस्तानी फैमिली ने फिल्म देखी है और इसका रिव्यू किया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' उनको हजम नहीं हुई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या रिव्यू किया है.

Also Read
इस शहर में है Dhurandhar 2 के हमजा और यलीना का ल्यारी वाला घर, देखें इनसाइड वीडियो

पाकिस्तानी फैमिली का वीडियो हो रहा वायरल

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' को गल्फ देशों समेत पाकिस्तान में बैन किया गया है. लेकिन फिल्म को अन्य देशों में पाकिस्तानी देख रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' को देखने के बाद पाकिस्तानी ने कहा था कि इसमें सच्चाई दिखाई गई है और इसे काफी अच्छा बताया था. अब फिल्म 'धुंरधर 2' को एक पाकिस्तानी फैमिली ने देखा है और इसका रिव्यू किया है. सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस पाकिस्तानी फैमिली का वीडियो सामने जो फिल्म देखने के बाद थिएटर से निकली है. फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के बाद ये पाकिस्तानी फैमिली सिर्फ बुराई कर रही है. इन लोगों ने फिल्म को थर्ड क्लास बताया है और फिल्म के पहले पार्ट की तारीफ की है. इसके साथ ही कहा कि उन्हें अक्षय खन्ना की कमी खली है. इस पाकिस्तान फैमिली ने मेजर इकबाल और पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगाए. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंडियन यूजर्स ने इस पाकिस्तानी फैमिली की जमकर क्लास लगाई है.

Also Read
'वो जिंदा वापस नहीं जाता...' Dhurandhar 2 देखकर बौखलाया पाकिस्तान में बैठा असली जमील जमाली, कैमरे के सामने उगला जहर

फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखा पाकिस्तान का काला सच

डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' में पड़ोसी देश की काली सच्चाई दिखाई है. फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह से अपने देश आतंकी भेजकर भारत में हमले करवाता है. इसके साथ ही तमाम अनैतिक गतिविधियों में पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों का साथ देती है. जब डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म में पड़ोसी देश की सच्चाई दिखा दी तो वहां के लोगों को मिर्ची लग गई है और वो लोग इसे एंटी पाकिस्तान बताने में जुट गए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh