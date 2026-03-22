Dhurandhar 2 को देख पाकिस्तानी फैमिली को लगी मिर्ची, फिल्म का किया रिव्यू, देखें वीडियो...

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) लोगों के बीच छाई हुई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबदस्त कमाई कर रही है. ये फिल्म भारत के साथ ही विदेश में भी धूम मचा रही है. रणवीर सिंह के फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज इस फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' में पाकिस्तान का काला सच दिखाकर बखिया उधेड़ी गई हैं. वहीं, अब एक पाकिस्तानी फैमिली ने फिल्म देखी है और इसका रिव्यू किया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' उनको हजम नहीं हुई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या रिव्यू किया है.
पाकिस्तानी फैमिली का वीडियो हो रहा वायरल
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' को गल्फ देशों समेत पाकिस्तान में बैन किया गया है. लेकिन फिल्म को अन्य देशों में पाकिस्तानी देख रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' को देखने के बाद पाकिस्तानी ने कहा था कि इसमें सच्चाई दिखाई गई है और इसे काफी अच्छा बताया था. अब फिल्म 'धुंरधर 2' को एक पाकिस्तानी फैमिली ने देखा है और इसका रिव्यू किया है. सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस पाकिस्तानी फैमिली का वीडियो सामने जो फिल्म देखने के बाद थिएटर से निकली है. फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के बाद ये पाकिस्तानी फैमिली सिर्फ बुराई कर रही है. इन लोगों ने फिल्म को थर्ड क्लास बताया है और फिल्म के पहले पार्ट की तारीफ की है. इसके साथ ही कहा कि उन्हें अक्षय खन्ना की कमी खली है. इस पाकिस्तान फैमिली ने मेजर इकबाल और पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगाए. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंडियन यूजर्स ने इस पाकिस्तानी फैमिली की जमकर क्लास लगाई है.
A Pakistani family went to watch Dhurandhar 2 after being tricked by brilliant Dhurandhar 1, and they didn’t like it pic.twitter.com/112rE2FoY0Also Read
— Lord Immy Kant (@KantInEastt) March 21, 2026
फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखा पाकिस्तान का काला सच
डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' में पड़ोसी देश की काली सच्चाई दिखाई है. फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह से अपने देश आतंकी भेजकर भारत में हमले करवाता है. इसके साथ ही तमाम अनैतिक गतिविधियों में पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों का साथ देती है. जब डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म में पड़ोसी देश की सच्चाई दिखा दी तो वहां के लोगों को मिर्ची लग गई है और वो लोग इसे एंटी पाकिस्तान बताने में जुट गए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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