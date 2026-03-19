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Dhurandhar 2: कौन है जसकीरत सिंह रांगी का परिवार? जिसके आते ही बजी सिनेमाघरों में सीटियां, हुई गोलियों की बरसात

Who is Jaskirat Singh Rangi and his family in Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म'धुरंधर द रिवेंज' में हर कोई ये बात जानना चाहता था कि आखिर जसकीरत सिंह रांगी और उसका परिवार कौन है. 'धुरंधर द रिवेंज' में अब जाकर इस बात का खुलासा हो गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 19, 2026 9:35 AM IST

Dhurandhar 2: कौन है जसकीरत सिंह रांगी का परिवार? जिसके आते ही बजी सिनेमाघरों में सीटियां, हुई गोलियों की बरसात
Dhurandhar 2 Who is Jaskirat Singh Rangi and his family

Who is Jaskirat Singh Rangi and his family in Dhurandhar 2: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने रिलीज होते ही बवाल मचकर रख दिया है. लोग लगातार फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) के काम की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि अब भी लोगों के मन में धुरंधर 2 को लेकर कई सवाल हैं, जिन्हें वो जानना चाहते हैं. इसमें से एक सवाल ये है कि आखिरकार जसकीरत सिंह रांगी और उसका परिवार कौन हैं? ऐसा जसकीरत सिंह रांगी के साथ क्या हुआ था जो वो हाथ में बंदूक लेकर पाकिस्तान पर राज करने पहुंच गया. हाल ये हो गया है कि पंजाब के इस आम से दिखने वाले लड़ने ने सारे दुश्मनों की बैंड बजा दी. भले ही आदित्य धर ने फिल्म के स्पॉइलर देने से फैंस को मना किया हो लेकिन जसकीरत सिंह रांगी की परिवारकी कहानी तो यहां बताई ही जा सकती है.

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कौन है जसकीरत सिंह रांगी का परिवार?

दरअसल रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की शुरुआव वहीं से होती है जहां पर पहले पार्ट को खत्म किया गया था. रहान डकैत के जनाजे में हमजा को भी जाने का मौका मिलता है. इस दौरान रहमान डकैत की पत्नी हमजा के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ती है. जिसके बाद शुरू होती है जसकीरत सिंह रांगी की कहानी... फिल्म में दिखाया गया है कि जसकीरत सिंह रांगी पंजाब के एक आम से परिवार का एकलौता बेटा है, जिसकी 2 बहनें हैं. जसकीरत सिंह रांगी के पिता आर्मी अफसर हैं. वहीं मां एक हाउसवाइफ होती है. फिल्म में दिखाया गया है कि जसकीरत सिंह रांगी अपनी बहन की शादी करवाता है. आर्मी में होने की वजह से जसकीरत सिंह रांगी के पिता के घर पर हमला हो जाता है.

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जब बदल लेने निकला जसकीरत सिंह रांगी

इस हमले में दुश्मन जसकीरत सिंह रांगी के परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं. अपने परिवार और दोस्त को न बचा पाने का अफसोस जसकीरत सिंह रांगी की आंख में साफ दिखता है. ऐसे में जसकीरत सिंह रांगी भी बिना देर किे हथियार अपने हाथ में उठा लेता है. अपने दुश्मनों को समेटने के बाद जसकीरत सिंह रांगी दावा करता है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा. ये जसकीरत सिंह रांगी की आखिरी रात होती है क्योंकि उस दिन हमजा ने जन्म लिया. हमजा बनकर जसकीरत सिंह रांगी ने अपने दुश्मनों की जड़े खोदनी शुरू कर दीं. अब जसकीरत सिंह रांगी ने हमजा बनकर अपने दुश्मनों से कैसे बदला, यही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt