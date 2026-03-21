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Dhurandhar 2: पाकिस्तानियों का भी है यही हाल... पक्का चाय लवर है एसपी असलम चौधरी, एक प्याले के लिए लगाई पूरे शहर में...

Dhurandhar 2 SP Aslam Chaudhry is a pure chail lover: सोशल मीडिया पर इस समय फिल्म धुरंधर 2 का एक सीन तेजी से वायरल हो रहा है. इस सीन को देखकर हर चाय लव के कलेजे को ठंडक मिली है. इस वीडियो को देखकर आप भी चौंकने वाले हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 21, 2026 1:56 PM IST

Dhurandhar 2: पाकिस्तानियों का भी है यही हाल... पक्का चाय लवर है एसपी असलम चौधरी, एक प्याले के लिए लगाई पूरे शहर में...
SP Aslam Chaudhry is a pure chail lover

Dhurandhar 2 SP Aslam Chaudhry is a pure chail lover: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) पर इस समय नोटों के साथ साथ मीम्स की भी बारिश हो रही है. लोग रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) पर भी खूब मीम्स बना रहे हैं. इस समय संजय दत्त चायलवर्स के फेवरेट बने हुए हैं. इसकी वजह बना है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का एक सीन जिसमें उन्होंने बवाल काटकर रख दिया. दरअसल रहमान डकैत की मौत के बाद ल्यारी में जंग छिड़ जाती है. ऐसे में एसपी असलम चौधरी दुश्मनों को निपटाने निकल जाता है. लड़ाई के दौरान एसपी असलम चौधरी को चाय तलब लगती है. बीच लड़ाई में एसपी असलम चौधरी चाय का मजे लेता है. इसी बीच एक गोली एसपी असलम चौधरी के चाय के प्याले पर जा लगती है. उसके बाद जो एसपी असलम चौधरी का खून खौलता है, वो देखने लायक होता है. एसपी असलम चौधरी का ऐसा गुस्सा देखकर फैंस भी दंग रह गए हैं. लोग दावा कर रहे हैं कि एसपी असलम चौधरी एक पक्का मुसलमान होने के साथ-साथ चाय लवर भी हैं.

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एसपी असलम चौधरी ने जीता जनता का दिल

तभी तो अपने हाथ की चाय गिराने वाले को एसपी असलम चौधरी मारने निकल गया. अब सोशल मीडिया पर एसपी असलम चौधरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एसपी असलम चौधरी चाय को लेकर अपना प्यार दिखाकर रणवीर सिंह और फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस का दिल जीत लिया है. लोग कह रहे हैं कि इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी लोग चाय के पीछे जान दे सकते हैं, गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर आदित्य धर ने इतनी डिटेलिंग की है कि बस फैंस चौंक गए हैं.

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एसपी असलम चौधरी से लिया हमजा ने बदला

फिल्म धुरंधर 2 में एसपी असलम चौधरी से हमजा ने बड़े ही मजेदार तरीके से बदला लिया है. हमजा और एसपी असलम चौधरी के बीच की नोंकझोंक फैंस को भी पसंद आ रही है. आपको बता दें कि अपनी मजेदार कहानी के दम पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' खूब कमाई कर रही है. 2 ही दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ की कमाई कर डाली है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने के लिए फैंस पागल हो रहे हैं. फैंस को भी जानना है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में हमजा के साथ आखिर क्या हुआ और वो कौन था? एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt