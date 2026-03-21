भाई और रुमर्ड भाभी के साथ Dhurandhar 2 देखने निकलीं सारा अली खान, फैंस ने बताया 'कबाब में हड्डी...

Sara Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, Palak Tiwari at Dhurandhar 2: हाल ही में इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी मिलकर धुरंधर 2 देखने पहुंचे थे. इस दौरान सारा अली खान भी इन दोनों के साथ नजर आईं. अब इनकी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं.

Sara Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, Palak Tiwari at Dhurandhar 2: बीते काफी समय से खबरें आती रही हैं कि श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक, इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) को डेट कर रही हैं. हालांकि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ने कभी भी ये बात नहीं मानी है. पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को अक्सर साथ देखा जाता है. बावजूद इसके पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं. हाल ही में एक बार फिर से पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के डेटिंग की खबरें उ़ड़ने लग गई हैं. बीती रात ही पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान फिल्म धुरंधर 2 देखने के लिए निकले थे. आदित्य धर (Aditya Dhar), आर माधवन (R Madhavan), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की इस फिल्म को देखने के लिए दोनों रात में बाहर आए. इस दौरान पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के साथ सारा भी नजर आईं.

खुद को क्यों छिपा रहे थे इब्राहिम अली खान?

सारा अली खान ने इस दौरान मीडिया के आगे खूब पोज दिए. वहीं पलक भी सारा के साथ धमाल मचाती दिखीं. हालांकि पलक तिवारी के सामने इब्राहिम अली खान अपना चेहरा छिपाते नजर आए. खुद को छिपाने के लिए इब्राहिम अली खान ने चेहरे पर मास्क लगाया और अपनी हुडी की कैप सिर पर लगा ली. इतना सब करने के बाद भी मीडिया ने इब्राहिम अली खान को पहचान ही लिया. इब्राहिम अली खान के इस अंदाज ने लोगों के का खड़े कर दिए हैं. लोगों को लग रहा है कि इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के बीच कुछ चल रहा है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते. कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए इब्राहिम अली खान ने बहुत मेहनत की है.

फैंस ने पूछे इब्राहिम अली खान और पलक से लाख सवाल

इब्राहिम अली खान का ये अंदाज अब लोगों को खटकने लगा है. यही वजह है जो लोग सोशल मीडिया पर इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं. हालांकि यहां पर एक बात नहीं भूल सकते कि इब्राहिम अली खान को मीडिया का सामना करना नहीं पसंद है. जिस तरह से मीडिया के लोग कवरेज के लिए सितारों के करीब आ जाते हैं वो तरीका इब्राहिम अली खान को बुरा लगता है. एक बार मीडिया के सामने हीइब्राहिम अली खान गुस्सा हो गए थे. इब्राहिम अली खान ने बोल दिया था कि क्या उनके मुंह में ही कैमरा रख दिया जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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