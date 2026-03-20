Dhurandhar 2 Viral Video: सिनेमाघर में चलती फिल्म का सेकंड हाफ हुआ गायब, फैंस का लगा सदमा...

Dhurandhar 2 Viral Video: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही बवाल मचाकर रख दिया है. लोग फिल्म को देखने के लिए लंबी लंबी लाइन्स लगा रहे हैं. यही वजह है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और सारा अर्जुन की फिल्म को लेकर तरह-तरह की खबरें आ रही हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड रिव्यू के दौरान फिल्म के कई शोज कैंसिल कर दिए गए थे. अब रिलीज होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर लगातार टैक्निकल एरर की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. नोएडा के इस वीडियो में एक सिनेमाघर के लोग बैठे नजर आ रहे हैं. खबरों की मानें तो इस सिनेमाघर में फर्स्ट हाफ के बाद फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को बंद कर दिया. यहां पर लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का सेकेंड हाफ ही नहीं देख पाए. यही वजह है कि वीडियो में लोगों की काफी चहलपहल देखने को मिल रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.
सिनेमाघरों पर फूटा लोगों का गुस्सा
लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेकर्स और सिनेमाघरों के मालिकों से सवाल पूछ रहे हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने के लिए उन्होंने रुपए दिए हैं. अगर वो फिल्म ही नहीं देख पाएंगे तो कैसे बात बनेगी? गौरतलब है कि रिलीज से पहले ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर दिक्कतें आ रही हैं. पहले तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में जबरदस्त कट लगाए गए. फाइनल एडिटिंग की वजह से पहले फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड रिव्यू में देरी हुई. जिसके बाद कई जगह पेड रिव्यू तक कैंसिल कर दिए गए. अब 'धुरंधर 2' के प्रीमियर के समय भी फैंस को दिक्कतों का सामना करना पड़ गया.
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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लगी किसकी नजर?
लगता है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को किसी की बुरी नजर लग गई है. हालांकि ये सब ड्रामा होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में कोई खास असर नहीं पड़ा है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन जमा कर गिया है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ग्रॉस कलेक्श 172.63 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और टोटल नेट कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपए है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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