Dhurandhar 2: कराची के लोगों को लगी मिर्ची... ल्यारी के लोगों ने रणवीर सिंह को बताया 'गे', संजय दत्त से कही थी ये बात

when People of Lyari from Karachi sent message for ⁦Dhurandhar Star Ranveer Singh: अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, आर माधवन और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर 2 रिलाज होने को है. इसी बीच पाकिस्तान का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इस पुराने वीडियो में कराची के ल्यारी के लोग धुरंधर और रणवीर सिंह के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं.

when People of Lyari from Karachi sent message for ⁦Dhurandhar Star Ranveer Singh: रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2'(Dhurandhar) की रिलीज में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर अब पाकिस्तान में भी बवाल मचने लगा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कराची के ल्यारी के लोग रणवीर सिंह और फिल्म 'धुरंधर' की बाकी कास्ट के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. इस पुराने वीडियो में पाकिस्तान के लोगों ने दावा किया है कि वो रणवीर सिंह, संजय दत्त और फिल्म के बाकी सितारों का पाकिस्तान में अच्छे से स्वागत करेंगे. इस पुराने वीडियो में दावा किया गया है कि फिल्म 'धुरंधर' में जो ल्यारी दिखाया गया है ये जगह उससे बहुत अलग है. ल्यारी एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों के पास टैलेंट है. कोई बॉक्सिंग जानता है तो कई कलाकार है... वहीं कुछ लोग बात करते दिखे कि अगर गलती से धुरंधर की टीम पाकिस्तान आ गई तो वो कैसे उनका स्वागत करेंगे.

पाकिस्तान के लोगों ने खोली अपनी जबान

लोग दावा करते नजर आए कि वो रणवीर सिंह को मारपीट करना सिखाएंगे. वहीं एक औरत ने तो बातों ही बातों में रणवीर सिंह को गे बता दिया. ये औरत कहती नजर आई कि हम ने आज तक किसी गे से बात नहीं की है. इस औरत की ये बात सुनकर रणवीर सिंह को सदमा तो जरुर लग जाएगा. एक छोटा सा बच्चा बोलता दिखा कि ल्यारी के लोग मारकाट के अलावा और भी बहुत कुछ जानते हैं. इस दौरान लोग रहमान डकैत से लेकर पाकिस्तान के बाकी नामों की तारीफ करते दिखे. अब धुरंधर 2 की रिलीज से टीक पहले पाकिस्तान का ये वीडियो वायरल हो रहा है. गौरतलब है कि आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है.

धुरंधर 2 का क्या चलेगा पाकिस्तान में जादू?

धुरंधर की रिलीज के समय तो पाकिस्तान में हंगामा मच गया था. लोग पाकिस्तान में बैठकर धुरंधर के बारे में बात कर रहे थे. बैन लगने के बाद भी लोगों ने धुरंधर को चोरीछिपे देखा है. अब धुरंधर 2 रिलीज होने को है. ऐसे में माना जा रहा है कि धुरंधर 2 को लेकर भी पाकिस्तान में क्रेज साफ देखने को मिलेगा. अब फिल्म में पाकिस्तान के लोगों की जिक्र जो है. ये वही लोग है जो किसी जमाने में ल्यारी पर राज किया करते थे. ऐसे में पाकिस्तानियों का धुरंधर 2 से लगाव होना कोई बड़ी बात नहीं है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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