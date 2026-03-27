Dhurandhar 2 Viral Video: 'बंद करो हो गया अभी...' मीडिया की हरकतें देखकर भड़के संजय दत्त, जागा अंदर का SP असलम

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Viral Video: सोशल मीडिया पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' स्टार संजय दत्त का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में संजय दत्त मीडिया के लोगों की डांट लगाते नजर आ रहे हैं. चलिए जानते हैं कि संजय दत्त को किसने गुस्सा दिलाया.

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Viral Video: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) की रिलीज के बाद से ही कास्ट लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन (R Madhwan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) जैसे कलाकारों की खूब तारीफ हो रही है. वहीं राकेश बेदी को तो लोगों ने फिल्म का असली धुरंधर ही बताना शुरू कर दिया है. इसी बीच संजय दत्त ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. बीते दिन ही संजय दत्त को मुंबई में घूमते हुए देखा गया. जैसे ही संजय दत्त घर से निकले वैसे ही मीडिया ने उनको चारों तरफ से घेर लिया. हाल ये हो गया कि संजय दत्त का कार में बैठना ही दूभर हो गया. ऐसे में संजय दत्त ने बिना देर किए मीडिया की क्लास लगा दी. कार में बैठने से पहले संजय दत्त रुके और बोले कि बहुत हो गया अब इस बंद करो. इस दौरान संजय दत्त के एक्सप्रेशन्स खतरनाक नजर आ रहे हैं.

संजय दत्त के अंदाज ने दिया मीडिया को डरा

संजय दत्त को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनका पारा फिलहाल हाई है. ऐसे में मीडिया ने भी संजय दत्त से दूरी बनाने में ही भलाई समझी. लोग कह रहे हैं कि मीडिया के सामने संजय दत्त ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के एसपी का अवतार दिखा दिया. इस दौरान संजय दत्त के साथ उनकी पत्नी मान्यता दत्त भी दिखीं. अब संजय दत्त का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग सवाल खड़ा करने लगे हैं कि मीडिया आजकल कैसे सितारों को कवर करती है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सलमान खान के पिता सलीम खान बीमार हुए थे. जिसके बाद मीडिया ने सलमान खान के परिवार का जीना हराम कर दिया था. वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र के एडमिट होने के बाद सनी देओल कई बार मीडिया की फटकार लगाते दिखे थे.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में मचाया संजय दत्त ने हंगामा

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में संजय दत्त ने चौधरी असलम बनकर बवाल मचा दिया है. फिल्म में जिस तरह से संजय दत्त एक्शन सीन्स करते दिखे, इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के एक सीन में तो केवल एक कप चाय के लिए संजय दत्त ने गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं. अब असली जिंदगी में भी संजय दत्तें चौधरी असलम नजर आने लगा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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