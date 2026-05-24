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बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं Dhurandhar एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा? किसिंग वीडियो हुआ वायरल

Krystle D Souza And AP Video: 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, उनका 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट एपी के साथ किसिंग वीडियो सामने आया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 24, 2026 5:47 PM IST
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क्रिस्टल डिसूजा का वीडियो वायरल हो रहा है.

टीवी एक्ट्रेस किस्टल डिसूजा (Krystle D Souza) साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में नजर आई हैं. इस गाने में उनकी जबरदस्त अदाओं ने फैंस को दीवाना बना दिया था. इसके बाद से वह लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. किस्टल डिसूजा इतनी ज्यादा फेमस हो गईं कि हर तरह उनकी बातें हो रही हैं. फिलहाल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बाद उनकी डेटिंग लाइफ सुर्खियों आ गई है. दरअसल, किस्टल डिसूजा एक पार्टी के दौरान एक बिजनेसमैन के साथ रोमांटिक हुई नजर आईं. इसके बाद उनकी रिलेशनशिप में होने की खबरें जोर पकड़ रही हैं. आइए देखते हैं कि एक्ट्रेस के वीडियो में क्या है.

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क्रिस्टल डिसूजा के वीडियो ने खींचा फैंस का ध्यान

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ दावा किया है कि किस्ट्रल डिसूजा रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट एपी को डेट कर रही हैं. दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पार्टी के दौरान क्रिस्टल डिसूजा और बिजनेसमैन एपी के अलावा कई लोग नजर आ रहे हैं. ये सभी एक साथ पोज रहे हैं और इस दौरान एपी ने क्रिस्टल डिसूजा के गाल पर किस किया. दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद दोनों के डेटिंग की अटकलें लगने लगी हैं. हालांकि, क्रिस्टल डिसूजा और एपी की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है.

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क्रिस्टल डिसूजा का कई सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ा नाम

बताते चलें कि क्रिस्टल डिसूजा का नाम टीवी एक्टर करण टैकर के साथ उस समय जुड़ा था, जब दोनों टीवी सीरियल' एक हजारों में मेरी बहना है' कर रहे थे. इसके बाद क्रिस्टल डिसूजा का नाम मंबई में एक चर्चित रेस्टोरेंट के मालिक गुलाम गौस दीवानी के साथ जुड़ा था. बताया जाता है कि दोनों एक-दूसरे को तीन साल डेट किया और फिर अलग हो गए था. क्रिस्टल डिसूजा का नाम एक्टर ऋत्विक धनजानी के के साथ भी जुड़ चुका है. इस तरह से ये पहला मौका नहीं जब क्रिस्टल डिसूजा का नाम किसी के साथ जुड़ा हो. 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट एपी की बात करें तो वह दुबई के अरबपति बिजनेसमैन हैं. उनका लग्जरी गाड़ियों का बिजनेस है. वह महंगी कारों को बेचने के साथ ही किराए पर भी देते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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