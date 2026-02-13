ENG हिन्दी
'पहले इज्जत कमाई और फिर गंवाई...' क्यों गुस्से से लाल हुई 'धुरंधर' की ये एक्ट्रेस, मीडिया की इस शर्मनाक हरकत पर आया गुस्सा

Dhurandhar Star Ayesha Khan lash out on media: फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'शरारत' में धमाल मचा चुकी अदाकारा आयशा खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आयशा मीडिया के लोगों को जमकर खरीखोटी सुनाती नजर आ रही हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 13, 2026 12:45 PM IST

'पहले इज्जत कमाई और फिर गंवाई...' क्यों गुस्से से लाल हुई 'धुरंधर' की ये एक्ट्रेस, मीडिया की इस शर्मनाक हरकत पर आया गुस्सा
जमाने के सामने गुस्से से लाल हुई 'धुरंधर' स्टार आयशा खान

Dhurandhar Star Ayesha Khan lash out on media: फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) अब भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रणवीर सिंह (Raveer Singh), अक्षय खन्ना (Akhaye Khanna) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की इस फिल्म ने अब तक कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. अब मेकर्स फिल्म 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट को रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर' की एक हसीना ने बवाल मचा दिया है. सोशल मीडिया पर इस हसीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये अदाकारा मीडिया पर भड़कती नजर आ रही है, मौका मिलते ही इस हसीना ने मीडिया के लोगों को खरीखोटी सुना दी. यहां हम बात कर रहे हैं 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में नजर आ चुकी अदाकारा आयशा खान जिन्होंने क्रिस्टल डिसूजा के साथ फिल्म में महफिल जमाई थी. दरअसल हाल ही में आयशा खान एक इवेंट में हिस्सा बनने पहुंची थीं. यहां पर आते ही आयशा खान ने रेड कारपेट पर मीडिया से मुलाकात की.

आयशा खान का फूटा गुस्सा

जैसे ही आयशा खान ने पोज देने शुरू किए, वैसे ही मीडिया ने उनको बैक पोज देने के लिए कहा. ये बात सुनकर आयशा खान भड़क गईं. वायरल हो रहे वीडियो में आयशा खान कहती नजर आईं, आप लोग पहले इज्जत कमाते हैं और फिर गंवाते हैं, प्लीज ऐसा मत करिए. ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता. मीडिया के लोगों को ऐसा बोलकर आयशा खान आगे बढ़ गईं. इस दौरान आयशा खान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया. आयशा खान को देखकर साफ पता चल रहा है कि मीडिया के लोगों ने उनका खून खौला दिया है.

आयशा खान से पहले और भी हसीनाओं ने जताई है नाराजगी

आयशा खान बॉलीवुड और टीवी की पहली ऐसी अदाकारा नहीं हैं जो कि इस तरह से मीडिया से खफा हुईं हैं. टीवी की कई अदाकाराएं इससे पहले मीडिया को अपनी हदों में रहने के लिए बोल चुकी हैं. एक बारहिना खान एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर मीडिया ने हिना खान को बैक पोज देने के लिए कहा था. उस दौरान हिना खान ने बड़े ही अदब के साथ मीडिया को न बोल दिया था. अब ये तो हर कोई जानता है कि मीडिया को भी कंटेंट चाहिए.

धुरंधर ने चमकाई आयशा खान की किस्मत

कंटेंट पाने के लिए अक्सर मीडियावाले सितारों से अजीबोगरीब फरमाइशें कर बैठते हैं. यही वजह है जो इस बार आयशा खान का गुस्सा मीडिया पर उतर गया. गौरतलब है कि आयशा खान अब भी फिल्म धुरंधर की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म ने बिग बॉस की इस हसीना की किस्मत को चमका दिया है.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
