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क्या कंगना रनौत ने सच में किसिंग सीन के दौरान काट दिए थे वीर दास के होंठ? सालों बाद कॉमेडियन ने दिया करारा जवाब

फिल्म ‘रिवॉल्वर रानी’ के एक किसिंग सीन में कंगना रनौत द्वारा वीर दास के होंठ काटने और खून बहने की खबरों पर खुद कॉमेडियन ने चुप्पी तोड़ी है. वीर दास ने इन दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 29, 2026 11:04 AM IST
क्या कंगना रनौत ने सच में किसिंग सीन के दौरान काट दिए थे वीर दास के होंठ? सालों बाद कॉमेडियन ने दिया करारा जवाब

कंगना रनौत ने किया खुलासा

बॉलीवुड की 'पंगा क्वीन' यानी कंगना रनौत का नाम अक्सर विवादों से जुड़ता रहता है. लेकिन इस बार एक पुराने विवाद ने सोशल मीडिया पर फिर से तूल पकड़ लिया, जिसमें दावा किया गया कि साल 2014 में आई फिल्म ‘रिवॉल्वर रानी’ के एक इंटीमेट सीन के दौरान कंगना ने अपने को-स्टार और मशहूर कॉमेडियन वीर दास को लहूलुहान कर दिया था. सालों से चल रही इस अफवाह और वायरल दावे पर अब खुद वीर दास ने सरेआम चुप्पी तोड़ी है और सच्चाई से पर्दा उठाया है.

क्या था वो सनसनीखेज दावा?

यह पूरा मामला तब एक बार फिर चर्चा में आया जब एक पत्रकार ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में एक हैरान करने वाला दावा किया. पत्रकार ने मजाकिया और तंज भरे लहजे में कहा, "वीर दास को अपने शो पर बुलाइए, शायद वह उस दर्दनाक पल को याद करके रो पड़ेंगे. 'रिवॉल्वर रानी' की शूटिंग के दौरान एक सीन में दोनों को लिप-लॉक करना था. लेकिन कंगना सीन में इस कदर खो गईं कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुकीं. उन्होंने बेचारे वीर दास का होंठ काटकर खून-खून कर दिया था."

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वीर दास ने अफवाहों को किया खारिज

इस वायरल दावे पर विराम लगाते हुए वीर दास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया. वीर दास ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज करते हुए लिखा, "इंटरनेट पर चल रही यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक और मनगढ़ंत है. शूटिंग के दौरान कंगना रनौत का व्यवहार पूरी तरह से प्रोफेशनल था और वह एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं. उनके बारे में इस तरह की बातें फैलाना सरासर गलत है."

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वीर दास ने अपने जाने-पहचाने मजाकिया अंदाज में आगे लिखा, "हां, यह सच है कि उन्होंने कुछ सालों बाद मुझे मजाक में टेररिस्ट जरूर कहा था, लेकिन जहां तक सेट का सवाल है, उनके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी."

औंधे मुंह गिरी थी 'रिवॉल्वर रानी'

साई कबीर श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रिवॉल्वर रानी’ एक क्राइम-कॉमेडी ड्रामा थी. इस फिल्म में कंगना रनौत ने एक आक्रामक महिला राजनेता का किरदार निभाया था, जबकि वीर दास उनके प्रेमी के रूप में नजर आए थे. फिल्म में पीयूष मिश्रा, जाकिर हुसैन और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे मझे हुए कलाकार भी शामिल थे. हालांकि, इतने विवादों और अनोखी कहानी के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी और महज 13 करोड़ रुपये का ही लाइफटाइम कलेक्शन कर सकी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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