क्या ऋतिक रोशन को कंगाल करना चाहती थीं सुजैन खान? एलिमनी की अफवाहों पर बहन का बड़ा बयान 'वो गोल्ड डिगर नहीं'

ऋतिक रोशन से तलाक के बदले सुजैन खान द्वारा 400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम एलिमनी मांगने के दावों पर उनकी बहन फराह खान अली ने अब जाकर सच बताया है. उन्होंने बताया कि सुजैन ने ऋतिक से एक भी पैसा नहीं लिया था.

ऋतिक रोशन को कंगाल करना चाहती थीं सुजैन खान

बॉलीवुड के गलियारों में जब भी सबसे महंगे और चौंकाने वाले तलाक की बात होती है, तो ऋतिक रोशन और सुजैन खान का नाम सबसे ऊपर आता है. सालों पहले जब इस कपल ने अपनी 15 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला किया, तो फैंस का दिल टूट गया था. उस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पर कई ऐसी रिपोर्ट्स आईं जिनमें दावा किया गया कि सुजैन खान ने ऋतिक से अलग होने के बदले 400 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी थी. अब इस पूरे विवाद पर सुजैन खान की बड़ी बहन और मशहूर ज्वैलरी डिजाइनर फराह खान अली ने चुप्पी तोड़ी है और हैरान करने वाला सच दुनिया के सामने रखा है.

मेरी बहन गोल्ड डिगर नहीं है

एक मशहूर यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में फराह खान अली ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जब यह तलाक हुआ, तब हर कोई सदमे में था और लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी थीं. फराह ने साफ शब्दों में कहा, "मैं आज एक बात पूरी तरह साफ कर देना चाहती हूं कि 400 करोड़ रुपये की एलिमनी की बात महज एक कोरी अफवाह थी. जब मैं इंटरनेट पर देखती हूं कि लोग लिखते हैं कि सुजैन ऋतिक के पैसों से और अमीर हो गईं, तो मुझे बहुत दुख होता है. यह सरासर झूठ है, मेरी प्यारी बहन ने ऋतिक से कुछ भी नहीं लिया."

फराह ने आगे बताया कि वे एक ऐसे संस्कारी परिवार और ऐसी मां की परवरिश में पली-बढ़ी हैं, जिसने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में भौतिक चीजें या पैसा मायने नहीं रखता, बल्कि रिश्ते और इंसानियत सबसे जरूरी हैं. सुजैन एक बेहद प्रतिष्ठित और खानदानी परिवार से आती हैं, वे बहुत शालीन हैं और कोई 'गोल्ड-डिगर' नहीं हैं.

बिना तमाशे के अलग हुआ कपल

इंटरव्यू के दौरान फराह ने इस बात की भी तारीफ की कि ऋतिक और सुजैन ने अपने इस मुश्किल दौर को बहुत ही समझदारी और गरिमा के साथ संभाला. उन्होंने अपनी शादी और अलगाव का मीडिया में कोई तमाशा नहीं बनने दिया. यही वजह है कि बिना किसी पैसों के लेन-देन के दोनों शांति से अलग हुए. फराह के मुताबिक, आज भी सुजैन के अपने एक्स-हस्बैंड ऋतिक रोशन और अपने पूर्व सास-ससुर के साथ बहुत ही खूबसूरत और सम्मानजनक रिश्ते हैं, और पूरा रोशन परिवार सुजैन से आज भी उतना ही प्यार करता है.

तलाक पर सुजैन का बयान

फराह खान अली ने एक और दिलचस्प वाकया शेयर करते हुए बताया कि जब 400 करोड़ की ये झूठी खबरें उड़ रही थीं, तब उन्होंने खुद सुजैन से कहा था कि तुम्हें मीडिया के सामने आकर इन खबरों का खंडन करना चाहिए. लेकिन सुजैन का जवाब बेहद हैरान करने वाला था. सुजैन ने अपनी बहन से कहा, "फराह, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है. जब तक कोई इंसान मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, तब तक उसके विचारों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे पता है कि मैं क्या हूं." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.