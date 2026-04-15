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क्या सच में पति को धोखा देकर भागी वायरल गर्ल मोनालिसा? वायरल वीडियो की सच्चाई देख उड़ जाएंगे होश!

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा के गायब होने और पति फरमान को छोड़कर भागने की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई. एक वायरल वीडियो में एक शख्स खुद को पति बताकर उन्हें ढूंढने का नाटक कर रहा था, जिसकी सच्चाई अब सामने आ गई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 15, 2026 12:51 PM IST

क्या सच में पति को धोखा देकर भागी वायरल गर्ल मोनालिसा? वायरल वीडियो की सच्चाई देख उड़ जाएंगे होश!
कहां चली गई महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ?

प्रयागराज महाकुंभ से रातों-रात मशहूर हुई मोनालिसा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फोटो नहीं बल्कि उनकी शादी और उनके गायब' होने की खबरें हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने ऐसा गदर मचाया कि लोग समझने लगे कि मोनालिसा अपने मुस्लिम पति फरमान को छोड़कर कहीं भाग गई हैं. आइए, इस पूरे ड्रामे की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है.

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शादी, उम्र और विवादों का जाल

मोनालिसा ने कुछ समय पहले अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान से केरल में शादी की थी. उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि वह 18 साल की हो चुकी हैं. लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मोनालिसा अभी नाबालिग हैं और उनकी उम्र महज 16 साल है. इस खबर ने उनकी शादी की कानूनी वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनके चाहने वालों के बीच खलबली मचा दी है.

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क्या सच में भाग गई थीं मोनालिसा?

इसी बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया. वीडियो में एक शख्स बदहवास हालत में कह रहा था, "दोस्तों, मोनालिसा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है. मैं अजमेर में था, अब जोधपुर जा रहा हूं. अगर किसी को वह दिखे तो मुझे बताए." इस शख्स की शक्ल हूबहू मोनालिसा के पति फरमान से मिलती थी, जिसे देख लोगों ने मान लिया कि फरमान अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है और मोनालिसा उसे छोड़कर भाग गई हैं.

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कौन है ये 'नकली फरमान'?

जब वीडियो वायरल हुआ और मामला बढ़ा, तो सच्चाई सामने आई. वीडियो में दिखने वाला शख्स फरमान नहीं बल्कि राजस्थान के बालोतरा का रहने वाला 'अरविंद कुमार जोशी' था. अरविंद ने खुद सामने आकर बताया कि वह फरमान नहीं है, बस उसकी शक्ल फरमान से थोड़ी बहुत मिलती है. अरविंद ने कुबूल किया कि उसने यह सब सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में किया था. उसने कहा, "लोग मुझे कहते थे कि मैं फरमान जैसा दिखता हूं. किसी ने सलाह दी कि अगर मैं मोनालिसा के भागने का वीडियो डालूंगा तो वायरल हो जाऊंगा. बस थोड़े से मजे और व्यूज के लिए मैंने वो वीडियो बना दिया."

कहीं नहीं भागी है मोनालिसा

इस खुलासे के बाद यह साफ हो गया कि मोनालिसा कहीं नहीं भागी हैं. वह महज एक फेक वीडियो था. हालांकि, मोनालिसा की उम्र का विवाद अभी भी थमा नहीं है. फिलहाल फरमान और मोनालिसा की जोड़ी सलामत है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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