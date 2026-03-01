ये बहुत डरावना है... US Iran war के बीच UAE में बुरी फंसी अक्षय कुमार की ये हीरोइन, घर लौटने को गई है तरस

Actress Stuck in Dubai amidst the ongoing conflict between US Israel and Iran: मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान एक बार से फिरआमने सामने आ गए हैं. इसी बीच एक और हसीना यूएई में फंस गई है. चलिए जानते हैं कि वो कौन है?

Esha Gupta Stuck in Dubai: अमेरिका और इजराइल (US Israel and Iran Conflict) ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है. इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी गई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ घंटों में ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर करीब 1200 बम गिराए हैं. ऐसे में ईरान का गुस्सा करना लाजमी था. ईरान ने भी बदला लेने के चक्कर में मिडिल ईस्ट के उन देशों पर हमला कर दिया जो अमेरिका और इजराइल के करीबी हैं. इस लिस्ट में यूएई का नाम सबसे ऊपर आता है. दुबई में खौफ का मंजर साफ देखने को मिल रहा है. वहां पर गिरने वाली मिसाइलों के वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं. एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं और लोगों के बीच अफरातफरी का माहौल है. ऐसे में कुछ बॉलीवुड सितारे भी यूएई में फंस गए हैं. कल रात साउथ सुपरस्टार विष्णु मंचू (Vishnu Manchu) ने एक वीडियो शेयर करके आसमान में उड़ रही मिसाइलें फैंस को दिखाई थीं. इसी बीच बॉलीवुड अदाकारा ईशा गुप्ता ने भी खुद को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है.

ईशा गुप्ता ने लिखी ये बात

कुछ समय पहले ही ईशा गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है. इस स्टोरी में ईशा गुप्ता ने बताया है कि दुबई का इस समय क्या हाल है. ईशा गुप्ता ने लिखा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं और कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. सॉरी मैं इस समय किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूं. हम ठीक हैं और सेफ हैं. ये समय बहुत डरावना है, जिसे काट पाना बहुत मुश्किल हो रहा है. बस भगवान ही हमारी रक्षा कर रहा है. हमें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है. हमें यकीन है कि सबको बचाने के लिए सरकार हर मुमकिन काम कर रही है. जो लोग भी इस लड़ाई में फंसे हैं हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं. सबकी सेफ्टी सबसे ऊपर आती है. मुझे उम्मीद है कि मैं भी जल्द ही घर वापस लौट पाऊंगी.

ईशा गुप्ता के फैंस के बीच मचा हंगामा

ईशा गुप्ता की ये इंस्टा स्टोरी सामने आते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है. हालांकि फैंस इस बात से भी खुश हैं कि ईशा गुप्ता सही सलामत हैं. ईशा गुप्ता के बयान से साफ पता चल रहा है दुबई के हाल देखकर वो कितना डरी हुई हैं. यही वजह है जो फैंस को ईशा गुप्ता की फिक्र हो रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

