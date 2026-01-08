ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • Fact Check: दिल्ली मस्जिद विवाद में गिरफ्तार हुए रोडीज फेम Prince Narula? वायरल वीडियो देख आप भी रह ...

Fact Check: दिल्ली मस्जिद विवाद में गिरफ्तार हुए रोडीज फेम Prince Narula? वायरल वीडियो देख आप भी रह जाएंगे दंग!

Prince Narula: 'किंग ऑफ रियलिटी शोज' प्रिंस नरूला का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती नजर आ रही हैं, लेकिन क्या वाकई एक्टर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के पीछे का सच का क्या है?

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 8, 2026 4:01 PM IST

Fact Check: दिल्ली मस्जिद विवाद में गिरफ्तार हुए रोडीज फेम Prince Narula? वायरल वीडियो देख आप भी रह जाएंगे दंग!

Prince Narula Arrested In Delhi?: 'रोडीज' (Roadies) के बेताज बादशाह प्रिंस नरूला (Prince Narula) को लेकर एक सनसनीखेज खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है. एक्टर और मॉडल का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसने फैंस की रातों की नींद उड़ा दी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि, दिल्ली में एक मस्जिद तोड़ने के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आइए जानते हैं इस वीडियो (Prince Narula Arrested) की सच्चाई क्या है?

Also Read
Elvish Yadav की वजह से Prince Narula को मिली अंडरवर्ल्ड से धमकी, सरेआम Video पोस्ट करके...

गिरफ्तार हुए 'रोडीज' फेम Prince Narula?

क्या 'बिग बॉस 9' के विनर प्रिंस नरूला (Prince Narula) वाकई गिरफ्तार हो गए हैं? इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ-साफ पुलिक को प्रिंस को ले जाते हुए देखा जा सकता है और मीडिया वाले उनके पीछे भागते नजर आ रहे हैं. जैसे ये क्लिप सामने आई सोशल मीडिया पर यूजर्स दावा करने लगे कि, 'रोडीज' फेम प्रिंस को दिल्ली में एक मस्जिद तोड़ने के मामले में पकड़ा गया है. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि, आखिर ये वीडियो आया कहां से?

Also Read
'ऐसा रैपटा दूंगा...' Elvish Yadav-Prince Narula की लड़ाई देख उड़े लोगों के होश, वीडियो ने इंटरनेट पर...

TRENDING NOW

कहां से आया प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी का Video?

दरअसल, सोशल मीडिया पर प्रिंस नरूला (Prince Narula Viral Video) की गिरफ्तारी का ये वीडियो IndianLast24Hr के नाम के एक अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है, कि दिल्ली में मस्जिद टूटने की अफवाह उड़ाकर प्रिंस दंगे का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद से यह रेडिट और एक्स पर आग की तरह फैल गया. हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही बॉलीवुड लाइफ इस वीडियो के आधार पर प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी की पुष्टि करता है.

Also Read
MTV Roadies: आपस में भिड़े Prince Narula और Elvish Yadav की हुई..., वीडियो देख फट जाएंगी आंखें

हुआ वीडियो के असली-नकली का खुलासा

वहीं प्रिंस नरूला (Prince Narula Video) के इस वायरल वीडियो को लेकर जब पड़ताल की गई तो सच कुछ और ही निकला. जब यूजर्स ने इस खबर को वेरिफाई किया, तो एक्स के AI असिस्टेंट Grok ने साफ किया कि, जनवरी 2026 में प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी की कोई रिपोर्ट नहीं है. यह वीडियो एडिट किया हुआ लगता है और पूरी तरह से गलत जानकारी है. मस्जिद विवाद और प्रिंस नरूला के बीच दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. वहीं अभी तक न तो पुलिस और न ही प्रिंस या उनकी टीम की तरफ से इस खबर को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है.

Prince Narula की गिरफ्तारी ने छेड़ी नई बहस

लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया पर बहस जरूर छेड़ दी है. एक तरफ जहां फैंस इस वीडियो और खबर से हैरान-परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेटर्स ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. वहीं अगर बात करें दिल्ली मस्जिद विवाद की तो, तो हाल ही में दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान अफवाहों से हिंसा हुई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन प्रिंस नरूला का इससे दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bigg Boss Prince Narula Prince Narula Arrest Roadies Splitsvilla