Fact Check: दिल्ली मस्जिद विवाद में गिरफ्तार हुए रोडीज फेम Prince Narula? वायरल वीडियो देख आप भी रह जाएंगे दंग!

Prince Narula: 'किंग ऑफ रियलिटी शोज' प्रिंस नरूला का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती नजर आ रही हैं, लेकिन क्या वाकई एक्टर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के पीछे का सच का क्या है?

Prince Narula Arrested In Delhi?: 'रोडीज' (Roadies) के बेताज बादशाह प्रिंस नरूला (Prince Narula) को लेकर एक सनसनीखेज खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है. एक्टर और मॉडल का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसने फैंस की रातों की नींद उड़ा दी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि, दिल्ली में एक मस्जिद तोड़ने के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आइए जानते हैं इस वीडियो (Prince Narula Arrested) की सच्चाई क्या है?

गिरफ्तार हुए 'रोडीज' फेम Prince Narula?

क्या 'बिग बॉस 9' के विनर प्रिंस नरूला (Prince Narula) वाकई गिरफ्तार हो गए हैं? इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ-साफ पुलिक को प्रिंस को ले जाते हुए देखा जा सकता है और मीडिया वाले उनके पीछे भागते नजर आ रहे हैं. जैसे ये क्लिप सामने आई सोशल मीडिया पर यूजर्स दावा करने लगे कि, 'रोडीज' फेम प्रिंस को दिल्ली में एक मस्जिद तोड़ने के मामले में पकड़ा गया है. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि, आखिर ये वीडियो आया कहां से?

TRENDING NOW

कहां से आया प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी का Video?

दरअसल, सोशल मीडिया पर प्रिंस नरूला (Prince Narula Viral Video) की गिरफ्तारी का ये वीडियो IndianLast24Hr के नाम के एक अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है, कि दिल्ली में मस्जिद टूटने की अफवाह उड़ाकर प्रिंस दंगे का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद से यह रेडिट और एक्स पर आग की तरह फैल गया. हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही बॉलीवुड लाइफ इस वीडियो के आधार पर प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी की पुष्टि करता है.

Prince Narula Arrest by Delhi Police !! Heavy Case File Against #PrinceNarula

Report [ India Tv ] ??#RodiesXX || #ElvishYadav pic.twitter.com/fqNbjCOalf — Elvish Hunters (@Rahul143043) January 8, 2026

हुआ वीडियो के असली-नकली का खुलासा

वहीं प्रिंस नरूला (Prince Narula Video) के इस वायरल वीडियो को लेकर जब पड़ताल की गई तो सच कुछ और ही निकला. जब यूजर्स ने इस खबर को वेरिफाई किया, तो एक्स के AI असिस्टेंट Grok ने साफ किया कि, जनवरी 2026 में प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी की कोई रिपोर्ट नहीं है. यह वीडियो एडिट किया हुआ लगता है और पूरी तरह से गलत जानकारी है. मस्जिद विवाद और प्रिंस नरूला के बीच दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. वहीं अभी तक न तो पुलिस और न ही प्रिंस या उनकी टीम की तरफ से इस खबर को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है.

Prince Narula की गिरफ्तारी ने छेड़ी नई बहस

लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया पर बहस जरूर छेड़ दी है. एक तरफ जहां फैंस इस वीडियो और खबर से हैरान-परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेटर्स ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. वहीं अगर बात करें दिल्ली मस्जिद विवाद की तो, तो हाल ही में दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान अफवाहों से हिंसा हुई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन प्रिंस नरूला का इससे दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है.

Read more