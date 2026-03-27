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थिएटर बना अखाड़ा, Dhurandhar 2 की स्क्रीनिंग के बीच सिनेमा हॉल में मचा गदर; फिल्म छोड़ जान बचाकर भागे लोग

Dhurandhar 2: जरा सोचिए...आप सिनेमा हॉल में बैठकर मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म का मजा ले रहे हैं और तभी आपकी बगल वाली सीट पर लात-घूंसों की बरसात होने लगे? ऐसा ही कुछ 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग के बीच देखने को मिला जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 27, 2026 8:23 AM IST

थिएटर बना अखाड़ा, Dhurandhar 2 की स्क्रीनिंग के बीच सिनेमा हॉल में मचा गदर; फिल्म छोड़ जान बचाकर भागे लोग
फाइट का वायरल वीडियो

Dhurandhar 2 Screening Viral Video: 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर काट रही है. एक्शन की भरमार वाली इस मूवी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग थिएटर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने (Viral Video) आया है, जिसमें कुछ लड़के 'धुरंधर: द रिवेंज' की स्क्रीनिंग के बीच सिनेमा हॉल के अंदर ही जमकर लात-घूंसे चलाते दिखाई दे रहे हैं. उनका ये वीडियो अब इंटनरेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर अब नेटिजन्स भी जमकर मजे ले रहे हैं.

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आपस में भिड़े Dhurandhar 2 के दर्शक

जरा सोचिए...आप सिनेमा हॉल में बैठकर मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म का मजा ले रहे हैं और तभी आपकी बगल वाली सीट पर लात-घूंसों की बरसात होने लगे? ऐसा ही कुछ 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग के बीच देखने को मिला जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस क्लिप में एक तरफ स्क्रीन पर रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रांगी बनकर परिवार के साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के आपस में ही भिड़ जाते हैं.

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सिनेमा हॉल में जमकर बरसे लात-घूंसे

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, कुछ लड़के मिलकर एक लड़के पर जमकर लात-घूंसे बरसा रहे हैं. फिल्म के बीच असल में एक्शन सीन होते देख सिनेमा हॉल में अफरा तफरी मच जाती है और वहां मौजूद काफी लोग अपनी जान बचाते हुए थिएटर रूम से बाहर निकल जाते हैं. वहीं उस वक्त सिनेमा हॉल में मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

Video देख नेटिजन्स लिए जमकर मजे

इस वीडियो के जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, वो undefeated_rider01 नाम के यूजर का है जिसने फाइट सीन को पोस्ट करते हुए लिखा, 'दोनों तरफ फाइट सीन, धुंधर 2 से इंस्पायर...' वहीं जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ नेटिजन्स भी मजे लेने लगे. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, '600 की टिकट, 1200 का शो', दूसरे ने लिखा 'वो देश के लिए लड़ रहा है और ये पॉपकॉर्न के लिए' तीसरे ने कहा 'फाइनली रियल धुरंधर देख ली सबने' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

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1000 करोड़ क्लब में हुई 'धुरंधर 2' की एंट्री

आपको बता दें कि, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने महज 8 दिनों में ही 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर इतिहास रच दिया है और रिलीज के बाद से ही 'धुरंधर 2' लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Viral Video