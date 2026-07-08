google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Viral Entertainment News
  • आखिर क्या है सच... थाईलैंड में डूबने की वजह से हुई इस फिटनेस मॉडल का देहांत? आखिरी पोस्ट देखकर खड़े ...

आखिर क्या है सच... थाईलैंड में डूबने की वजह से हुई इस फिटनेस मॉडल का देहांत? आखिरी पोस्ट देखकर खड़े हुए फैंस के कान

Connor Murphy has died at 32: फिटनेस मॉडल और यूट्यूबर कोनॉर मॉर्फी के देहांत की खबर आ रही है. उनकी मौत की खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. दावा किया जा रहा है कि थाईलैंड में डूबे की वजह से उनकी मौत हुई है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 8, 2026 9:46 AM IST
आखिर क्या है सच... थाईलैंड में डूबने की वजह से हुई इस फिटनेस मॉडल का देहांत? आखिरी पोस्ट देखकर खड़े हुए फैंस के कान

थाईलैंड में डूबने की वजह से हुई इस फिटनेस मॉडल का देहांत?

Connor Murphy has died at 32: जिंदगी में कब क्या हो जाए ये बात कोई नहीं जानता. आज इंसान सही सलामत अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है. आज भी मनोरंजन जगत से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है. खबर है कि जानेमाने यूट्यूबर और फिटनेस मॉडल कोनॉर मॉर्फी का देहांत हो गया है. दावा किया जा रहा है कि कोनॉर मॉर्फी का देहांत थाईलैंड की एक लेक में डूबने की वजह से हुआ है. हालांकि अब तक भी कोनॉर मॉर्फी की मौत की खबर की पुष्टि नहीं की गई है. यही वजह है जो लोगों ने अब इस खबर के सच को तलाशने की जिम्मेदारी उठा ली है. सोशल मीडिया पर कोनॉर मॉर्फी को लेकर तरह तह के दावे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि कोनॉर मॉर्फी बीते कुछ समय से बैंकॉक में रह रहे थे. अब बहुत से अनवैरीफाइड अकाउंट ये दावा कर रहे हैं कि कोनॉर मॉर्फी अब इस दुनिया में नहीं रहे. हालांकि न ही पुलिस और परिवार की तरफ से कोनॉर मॉर्फी की मौत की कोई खबर आई है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

कोर्ट में सरेंडर करेगा Salman Khan का ये जानी दुश्मन, लॉरेंस बिश्नोई से रखता है खास कनेक्शन
Also Read

कोर्ट में सरेंडर करेगा Salman Khan का ये जानी दुश्मन, लॉरेंस बिश्नोई से रखता है खास कनेक्शन

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Anshula Kapoor-Rohan Thakkar Reception: सौतेली बहन के रिसेप्शन में पटाखा बनकर पहुंचीं जाह्ववी कपूर, इन सितारों ने भी जमाया रंग

Next Story

Anshula Kapoor-Rohan Thakkar Reception: सौतेली बहन के रिसेप्शन में पटाखा बनकर पहुंचीं जाह्ववी कपूर, इन सितारों ने भी जमाया रंग