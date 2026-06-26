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रियलिटी शो की विनर से लेकर बॉलीवुड की फेवरेट मां बनने तक का सफर, आज भी हर दिल पर राज करती है ये एक्ट्रेस

बॉलीवुड की सबसे प्यारी और चहेती मां फरीदा जलाल का फिल्मी सफर एक टैलेंट हंट शो से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने राजेश खन्ना के साथ जीत हासिल की थी. हाल ही में वह मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में भी नजर आई हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 26, 2026 9:59 AM IST
रियलिटी शो की विनर से लेकर बॉलीवुड की फेवरेट मां बनने तक का सफर, आज भी हर दिल पर राज करती है ये एक्ट्रेस

हर दिल पर राज करती है ये एक्ट्रेस

हिंदी सिनेमा का इतिहास जितना हीरो, हीरोइन और खूंखार विलेन्स के बिना अधूरा है, ठीक उतना ही अधूरा वह 'मां' के किरदार के बिना भी है. जब भी पर्दे पर मां का जिक्र आता है, तो निरुपा राय की बेबसी या फिर शशिकला और बिंदु का कड़क अंदाज याद आता है. लेकिन इन सबके बीच बॉलीवुड में एक ऐसी मां भी हुईं, जिनका स्क्रीन पर सिर्फ ममता, करुणा और दया से भरा रूप देखने को मिला. हम बात कर रहे हैं सबकी चहेती और मासूम मुस्कान वाली एक्ट्रेस फरीदा जलाल की. फरीदा जलाल ने पर्दे पर मां का ऐसा रूप जिया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में सबकी फेवरेट मां बनने वाली फरीदा जी का स्क्रीन सफर एक रियलिटी शो जीतकर शुरू हुआ था?

जब राजेश खन्ना संग जीता टैलेंट हंट शो

यह बात साल 1967 की है, जब महज 15 साल की फरीदा जलाल ने 'फिल्मफेयर यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट शो' में हिस्सा लिया था. इस शो में उनके साथ बॉलीवुड के होने वाले पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी बतौर कंटेस्टेंट मौजूद थे. किस्मत और टैलेंट की वजह से फरीदा जलाल और राजेश खन्ना दोनों ने मिलकर इस शो का खिताब अपने नाम कर लिया. इस रियलिटी शो को जीतने के बाद फरीदा जलाल के लिए बॉलीवुड के आलीशान दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए. उन्हें अपनी पहली फिल्म 'तकदीर' ऑफर हुई. दिलचस्प बात यह है कि जिस राजेश खन्ना के साथ उन्होंने शो जीता था, आगे चलकर सुपरहिट फिल्म 'आराधना' में उन्हें उन्हीं की मंगेतर का रोल निभाने का मौका मिला.

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1992 में पहली बार बनीं 'मां'

फरीदा जलाल ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए, लेकिन साल 1992 में आई फिल्म 'गर्दिश' ने उनके करियर को एक नया मोड़ दे दिया. इस फिल्म में उन्होंने पहली बार पर्दे पर मां का किरदार निभाया, जहां वह जैकी श्रॉफ की मां बनी थीं. दर्शकों को उनका यह ममता भरा अंदाज इतना पसंद आया कि इसके बाद मेकर्स उन्हें हर फिल्म में मां के रोल के लिए ही साइन करने लगे.

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इसके बाद फरीदा जी ने 'लाडला', 'दुलारा', 'क्रांतिवीर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'दिलजले', 'कुछ कुछ होता है' और 'वीरगति' जैसी ना जाने कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में मां का ऐसा किरदार निभाया कि देखने वाले दिवाना हो गए. वह अब तक 30 से ज्यादा फिल्मों में मां का यादगार रोल निभा चुकी हैं.

अब 'वेलकम टू द जंगल' में आ रही हैं नजर

सालों तक दर्शकों को अपने इमोशन्स से रुलाने और हंसाने वाली फरीदा जलाल आज भी एक्टिंग की दुनिया में उतनी ही एक्टिव हैं. हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome 3) में भी फरीदा जलाल एक बेहद दिलचस्प और मजेदार किरदार में नजर आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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