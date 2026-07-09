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Lock Upp 2: तलाक के खबरों के बीच 'लॉक अप 2' में पहुंचे गौरव खन्ना, पति को देख इमोशनल हुईं आकांक्षा चमोला

Lock Upp 2: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक के खुलासे के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आया है. शो में गौरव खन्ना ने बतौर गेस्ट एंट्री ली.

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By: Shreya Pandey | Published: July 9, 2026 6:29 AM IST
Lock Upp 2: तलाक के खबरों के बीच 'लॉक अप 2' में पहुंचे गौरव खन्ना, पति को देख इमोशनल हुईं आकांक्षा चमोला

'लॉक अप 2' में पहुंचे गौरव खन्ना

इन दिनों टीवी का कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है. शो में रोज नए-नए खुलासे और ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. हाल ही में इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आईं एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया था, जिसने पूरी टीवी इंडस्ट्री और फैंस को हैरान कर दिया था. आकांक्षा ने नेशनल टीवी पर रोते हुए बताया था कि वह और उनके पति गौरव खन्ना जल्द ही तलाक लेने वाले हैं और दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. लेकिन अब इस कहानी में एक बेहद इमोशनल और फिल्मी मोड़ आ गया है.

लॉकअप की जेल में पहुंचे गौरव खन्ना

शो के लेटेस्ट एपिसोड में जब जेलर फराह खान ने एलान किया कि जेल के 'विजिटिंग आवर्स' शुरू हो गए हैं और घर में पहला विजिटर आने वाला है, तो सभी कैदी एक्साइटेड हो गए. लेकिन जैसे ही दरवाजे से टीवी के चहेते एक्टर गौरव खन्ना ने हीरो वाले अंदाज में एंट्री ली, तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया. खासकर आकांक्षा चमोला अपने पति को सामने देखकर पूरी तरह सुन्न हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे.

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गौरव की दर्दभरी शायरी

शो में कदम रखते ही गौरव खन्ना ने बेहद भावुक अंदाज में एक शायरी पढ़ी, जिसने वहां मौजूद सभी घरवालों और दर्शकों का दिल जीत लिया. गौरव ने कहा "एक समंदर है जो काबू में है, एक कतरा है जो संभाला नहीं जा रहा... एक उम्र बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जा रहा."

इस दर्दभरी शायरी को बोलने के बाद गौरव ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी आकांक्षा की तरफ देखा और मजाकिया लेकिन भावुक लहजे में कहा, "बैंड बजा दी तूने!" गौरव के इन शब्दों में अपनी पर्सनल लाइफ के सरेआम तमाशा बनने का दर्द और पत्नी के लिए प्यार साफ झलक रहा था. अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर आकांक्षा खुद को संभाल नहीं पाईं और काफी इमोशनल हो गईं.

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अब रिश्तों में आई दरार

आपको बता दें कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला टीवी टाउन के सबसे पॉपुलर और लविंग कपल्स में से एक माने जाते थे. दोनों ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में धूमधाम से शादी रचाई थी. इससे पहले जब गौरव 'बिग बॉस' के घर में थे, तब आकांक्षा ने गेस्ट के तौर पर आकर दोनों के बीच के शानदार रोमांस की झलक दिखाई थी. शो से बाहर आने के बाद भी गौरव ने आकांक्षा का बर्थडे बेहद स्पेशल तरीके से मनाया था, जिसे देखकर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है.

आकांक्षा का खुलासा

'लॉकअप 2' में आकर आकांक्षा चमोला ने अपने तलाक के साथ अपनी जिंदगी का एक और बड़ा सीक्रेट खोलते हुए बताया कि वह शादी से पहले 'बैसेक्सुअल' थीं. उन्होंने कबूल किया कि शादी से पहले उनके कई लड़कियों के साथ भी गंभीर रिलेशनशिप रहे हैं. अब जब गौरव खन्ना खुद इस शो का हिस्सा बनकर आकांक्षा के सामने आ चुके हैं, तो फैंस आगे के एपिसोड को देखने के लिए बेताब हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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