ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • Viral Video: स्कूल गर्ल्स ने स्टेज पर टॉवल में किया डांस, वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा...

Viral Video: स्कूल गर्ल्स ने स्टेज पर टॉवल में किया डांस, वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा

Girls Students Viral Video: स्कूल की गर्ल्स स्टूडेंट के एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया है. दरअसल, ये स्कूली छात्राएं तौलिया पहनकर डांस कर रही हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 16, 2026 2:44 PM IST

Viral Video: स्कूल गर्ल्स ने स्टेज पर टॉवल में किया डांस, वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा
स्कूल के इवेंट में गर्ल्स स्टूडेंट ने डांस किया.

Girls Students Viral Video: स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस के वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और इनमें उनका टैलेंट देखने को मिलता है. ये वीडियो काफी पसंद किए जाते हैं और सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन देते हैं. अब स्कूल गर्ल्स का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर काफी आलोचना हो रही है. दरअसल, इस वीडियो में एक स्कूल फंक्शन के दौरान गर्ल्स स्टूडेंट स्टेज पर टॉवल पहनकर डांस करती नजर आ रही हैं. स्कूल में इस तरह के अश्लील वीडियो को देखकर लोग नाराजगी जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि बच्चों की प्रतिभा को निखारना स्कूल का काम है ना कि इस तरह के अश्लील डांस करवाना.

Also Read
बोल्ड इमेज छोड़ Khushi Mukherjee जपने लगीं शिव का नाम, शेयर किया ऐसा वीडियो; देख लोगों को नहीं हो रहा आंखों पर यकीन

गर्ल्स स्टूडेंट का 15 सेकेंड का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 15 सेकेंड के वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये जीवन ज्योति मॉडल स्कूल के किसी इवेंट का है. इस वीडियो में देख जा सकता है कि गाना बज रहा है और स्कूल की गर्ल्स स्टूडेंट स्टेज पर डांस करती नजर आ रही हैं और उन्हें टॉवल लपेट रखा है. हालांकि, अभी तक इस वीडियो के बारे में ये पुष्टि नहीं हो पाई कि ये कब और किस मौके पर शूट किया गया है. लेकिन इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का कहना है कि स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार के लिए भेजा जाता है और वहां पर इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो उनके भविष्य के लिए सही नहीं हैं.

स्कूल गर्ल्स के टॉवल डांस पर अलग-अलग रिएक्शन

स्कूल गर्ल्स के डांस वीडियो को लेकर जीवन ज्योति मॉडल स्कूल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. एक तरफ जहां लोग स्कूल प्रसाशन की आलोचना कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि वीडियोज वायरल होते हैं और उनमें अधूरी जानकारी होती है. इसलिए इस तरह के वीडियो की पुष्टि होना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है. इस तरह से स्कूल गर्ल्स के टॉवल डांस पर अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Entertainment News In Hindi Viral Video