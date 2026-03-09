Viral Video: हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड महिका संग क्रिकेट के मैदान पर किया रोमांस, कपल के प्राइवेट मूमेंट का वीडियो हुआ वायरल

Hardik Pandya Mahieka Sharma Video: हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का एक वीडियो सामने आया है. ये कपल टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान पर रोमांटिक होता नजर आया.

भारतीय क्रिकेट टीम ने 8 मार्च को न्यूजीलैंड को टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया है. इसके बाद देश में जश्न का माहौल बन गया और सभी ने टीम इंडिया को बधाई दी है. भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बीच विजयी टीम का हिस्सा रहे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, हार्दिक पांड्या फाइनल जीतने के बाद इतना ज्यादा खुश नजर आए कि अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) के साथ मैदान के बीच में रोमांटिक हो गए. इस कपल के प्राइवेट मूमेंट का वीडियो वायरल हो रहा है. इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के वीडियो ने खींचा ध्यान

भारतीय क्रिकेट टीम ने जैसे टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता कि मैदान से लेकर स्टेडियम तक जश्न का माहौल दिखा. भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी और उनसे जुड़े हुए लोग मैदान पर नजर आए और जीत को सेलिब्रेट किया. इन सबके बीच सबसे ज्यादा ध्यान हार्दिक पांड्या ने खींचा. हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी उनके साथ मैदान पर नजर आईं. माहिका शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या को किस किया और एक-दूसरे साथ काफी खुश नजर आए और जीत खुशी में डूबे दिखे. वहीं, इस कपल का एक प्राइवेट मूमेंट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों अवॉर्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन के लिए बने पोडियम पर लेटकर रोमांस करते नजर आए. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने रिएक्शन दिया है. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के फैंस तो इस पर प्यार लुटा रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने कपल को ट्रोल किया है.

हार्दिक पांड्या को चियर करती थीं माहिका शर्मा

बताते चलें कि हार्दिक पांड्या बीते काफी समय से मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. वह दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं. माहिका शर्मा टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहती थीं और अपने बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या को चीयर करती नजर आती थीं. गौरतलब है कि हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में मॉडल नताशा स्टेनकोविक को साथ शादी की थी और दोनों का एक बेटा अगस्त्य है. हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने साल 2024 में तलाक ले लिया था. इस तरह से दोनों की शादी सिर्फ 4 साल चली. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

