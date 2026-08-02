हार्दिक पांड्या ने सिर मुंडवाकर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में टेका माथा, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा, देखें वीडियो

Hardik Pandya Visit Tirumala Temple: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने 2 अगस्त को आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए. इस दौरान उनके साथ गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी नजर आईं.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए.

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में बने रहते हैं. वह अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) के साथ नजर आते हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं. अब हार्दिक पांड्या का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका लुक बदला हुआ नजर आ. दरअसल, वह आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपने बालों को मुंडवा रखा था. हार्दिक पांड्या के साथ उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी नजर आईं. इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कमेंट कर रहे हैं

हार्दिक और माहिका ने वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का वीडियो न्यूज एजेंसी पीटीआई ने शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि क्रिकेटर ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. हार्दिक पांड्या ने मंदिर जाने से पहले अपना सिर मुंडवाया था. उनके साथ गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया. इस कपल ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जाने के दौरान पारंपरिक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस इसे पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं.

VIDEO | Tirupati, Andhra Pradesh: Indian cricketer Hardik Pandya offers prayers during the Suprabhata Seva at the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/HKdtPmcyC3 — Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2026

हार्दिक पांड्या चोट के कारण क्रिकेट से थे दूर

बताते चलें कि हार्दिक पांड्या चोट के चलते क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. वह आईपीएल 2026 के आखिरी स्टेज से चोटों से जूझ रहे हैं. बीसीसीआई चाहती है कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हो जाएं ताकि साल 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप में वह अपना कमाल दिखा सकें. हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2020 में एक्ट्रेस और डांसर नताशा स्टेनकोविक के साथ शादी की थी. दोनों का एक बेटा अगस्त्य है. हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक की शादी चार साल चली और साल 2024 में दोनों ने तलाक ले लिया. फिलहाल, क्रिकेटर काफी समय से माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.