हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के लिए शेयर किया रोमांटिक पोस्ट, कहा- 'वैलेंटाइन और मेरे बेबी...'

Hardik Pandya-Mahieka Sharma Valentine: हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. अब दोनों सिलेब्स ने सोशल मीडिया पोस्ट से ध्यान खींचा है.

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इन दिनों टी-20 वर्ल्ड कप में बिजी हैं. उन्होंने गुरुवार को नामीबिया खिलाफ हुए मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई. उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था. वहीं, हार्दिक पांड्या बीते काफी समय से मॉडल माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि एक-दूसरे के साथ रिश्ते में हैं. फिलहाल, हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक-दूसरे पर प्यारा जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. दोनों अपने वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले प्यार पोस्ट शेयर किया है, जो लोगों को ध्यान खींच रहा है. दरअसल, माहिका शर्मा वैलेंटाइन डे मनाने के लिए दिल्ली पहुंच गईं और टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत को सेलिब्रेट कर रही है. उन्होंने इसका पोस्ट शेयर किया है. उनके इस पोस्ट को हार्दिक पांड्या ने री-शेयर किया है.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने शेयर किए पोस्ट

माहिका शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हार्दिक पांड्या हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और काफी खुश हैं. इसके साथ माहिका शर्मा ने लिखा है,' टाइम पर दिल्ली आ गई हूं. मेरी लाइफ के मैन ऑफ द मैच.' वहीं, इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर री-शेयर करते हुए हार्दिक पांड्या ने लिखा है, 'वैलेंटाइन डे और मेरी बेबी का बर्थडे वीक शुरू हो गया है.' इससे अंदाजा लगाया जा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं. इसके बाद क्रिकेटर अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे.

हार्दिक पांड्या ने नताशा स्टेनकोविक से लिया तलाक

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा कई साथ में नजर आ चुके हैं और दोनों वेकेशन पर भी जाते हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के तमाम रोमांटिक फोटोज और वीडियोज देखने को मिल जाएंगे. बताते चलें कि हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में नताशा स्टेनकोविक के साथ शादी की थी और दोनों का एक बेटा अगस्त्य है. हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने शादी के चार साल बाद 2024 में तलाक लेने का फैसला किया था. दोनों के तलाक से फैंस का तगड़ा झटका लगा था और भरोसा करना मुश्किल हो रहा था दोनों अब साथ में नहीं हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more