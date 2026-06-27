Hardik Pandya ने चोरीछिपे रचाई Mahieka Sharma संग शादी?

Hardik Pandya Mahieka Sharma got married secretly: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपने गेम से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते काफी समय से खबर आ रही थी कि हार्दिक पांड्या जानीमानी मॉडल माहिका शर्मा (Mahika Sharma) को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं. इसी बीच हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने फैंस को सदमा दे डाला है. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने बिना किसी को बताए शादी कर ली है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इस बात का सबूत तो हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की लेटेस्ट तस्वीर है. सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में हार्दिक पांड्या के माथे पर टीका लगा नजर आ रहा है और माहिका शर्मा की मांग में सिंदूर. इस तस्वीर में हार्दिक पांड्या अपनी सास यानी माहिका शर्मा की मां के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की ये तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है.
फैंस को यकीन हो चुका है कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने शादी कर ली है. वैसे हार्दिक पांड्या के लिए ये कोई नई बात तो नहीं है. नताशा के समय भी हार्दिक पांड्या ने अचानक शादी करके सबको सदमा दे दिया था. किसी को पता ही नहीं चला कि नताशा और हार्दिक पांड्या की शादी कब हुई. कुछ तस्वीरों के वायरल होने के बाद हार्दिक पांड्या की पोल जमाने के सामने खुली. इस बार भी हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने ऐसा ही किया है.
ये एडिटेड फोटो है .....हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा ने शादी नहीं की है .... #HardikPandya pic.twitter.com/a71BqN4uzA
— Singh'am (@iamar24x7) June 27, 2026
नताशा से अलग होने के बाद से ही हार्दिक पांड्या का नाम किसी-किसी के साथ जुड़ रहा था. जिसके बाद खबर आई कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हाल ये हो गया कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने साथ में तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दीं. कभी हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा को बेडरूम में तो कभी बाथरुम में साथ देखा जाने लगा. जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा उदयपुर में प्राइवेट शादी करने वाले हैं. अब शादी की खबर देकर हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने फैंस को सदमा दे दिया है. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की ये तस्वीर एडिटेड है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…