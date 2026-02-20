हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, बोले- 'इस दुनिया में...&...

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इन दिनों मॉडल माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) को डेट कर रहे हैं. ये कपल आए दिन एक-दूसरे पर प्यार जताता रहता है. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा अक्सर साथ में स्पॉट होते हैं और दोनों के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. अब हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के 25वें जन्मदिन पर काफी प्यार लुटाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर गर्लफ्रेंड का बर्थडे काफी खास बना दिया है. हार्दिक पांड्या की माहिका शर्मा के लिए की गई पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है. आइए जानते हैं कि इंडियन क्रिकेटर ने गर्लफ्रेंड ऐसा क्या लिखा है.
हार्दिक पांड्या ने शेयर किया पोस्ट
हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं. ये कपल एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहा है और साफ पता चला रहा है कि दोनों में कितना प्यारी बॉन्डिंग है. वीडियो में माहिका शर्मा के जन्मदिन के मौके पर आसमान में आतिशबाजी देखने को मिल रही है. हार्दिक पांड्या ने कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस. इस दुनिया में 25 साल पहले आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया. तुम उन सबसे कमाल के इंसानों में से एक हो जिन्हें मैं जानता हूं. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं.' हार्दिक पांड्या की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए माहिका शर्मा ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'तुम इस साल मेरे लिए सबसे प्यार गिफ्ट हो.'
हार्दिक पांड्या ने नताशा स्टेनकोविक से लिया तलाक
हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का रिश्ता अब किसी से छिपा नहीं है. दोनों का एक-दूसरे पर प्यार लुटाना साफ बयां करता है कि दोनों रिश्ते में हैं. अब माहिका शर्मा के जन्मदिन पर हार्दिक पांड्या की पोस्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों एक साथ हैं. गौरतलब है कि हार्दिक पांड्या ने इससे पहले मॉडल नताशा स्टेनकोविक के साथ शादी की थी. दोनों ने शादी के चार साल बाद तलाक ले लिया था. हार्दिक पांड्या और नातशा स्टेनकोविक का एक बेटा अगस्त्य है. हार्दिक पांड्या का बेटा अगस्त्य अपनी मां नताशा स्टेनकोविक के साथ रहता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
