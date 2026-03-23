Viral Video: भीख मांगने पर मजबूर हुआ ये एक्टर, बोला- पत्नी ने धोखा देकर सब छीन लिया!...

Actor Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. इस शख्स का कहना है कि वह एक्टर था लेकिन पत्नी के धोखा देने की वजह से वह भीख मांगने के लिए मजबूर है.

सोशल मीडिया पर आए दिन अलग-अलग तरह के वीडियोज आते है, इनमें से कुछ हंसाते हैं तो कुछ आंखों में आंसू ला देते हैं. फिलहाल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको दुखी कर देगा. दरअसल, इस वीडियो में नजर आ रहे शख्स ने बताया है कि वह कभी फिल्मों में काम करता था लेकिन अब भीख मांगने पर मजबूर है. इस शख्स ने ये भी बताया है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदारी उसकी पत्नी है. इसके साथ ही उनने अपनी पूरी कहानी बताई है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया और लोगों की शख्स के प्रति संवेदना देखने को मिल रही है.

शख्स ने खुद को बताया हरियाणवी फिल्मों का एक्टर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निर्मल सिंह नाम के एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स नजर आ रहा है और खुद का नाम वीके गिरी बता रहा है. इस शख्स ने बताया है कि वह राजस्थान में जोधपुर जिले के बिलाड़ा का रहने वाला है. वह हरियाणवी फिल्मों का एक्टर है. उसने फिल्म 'मंथन' में एक्टिंग की और फिल्म का डायरेक्शन भी किया है. वीके गिरी ने आगे बताया है कि उनके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सबकुछ था लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया और सब लूट लिया. इसके बाद उनकी ये हालत हो गई है और भीख मांग कर पेट पाल रहे हैं.

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने किए कमेंट

वीडियो में आगे वीके गिरी नाम के शख्स ने बताया है कि उनके पास जोधपुर में दो फैक्ट्री थीं और वह मालिक थे. उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया और इस हालत में पहुंचा दिया भीख मांगनी पड़ रही है. उनका एक बच्चा है. वो उनके पास और अभी पढ़ रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं लेकिन किसी के साथ ऐसी स्थिति होना वास्तव में दिल को तोड़ने वाला है.' एक यूजर ने लिखा है, 'जिंदगी कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता.' एक यूजर ने लिखा है, 'सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए.' एक यूजर ने लिखा है, कभी-कभी वक्त और हालात इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं.'

Read more