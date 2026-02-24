'पड़ोसी के साथ आई हूं...' हिना खान ने जमाने के सामने उड़ाई अपने पति की धज्जियां, वायरल वीडियो देखकर लगा फैंस सदमा

Hina Khan Viral Video: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) स्टार हिना खान (Hina Khan) इस समय रमजान का त्योहार में मनाने में जुटी हुई हैं. शादी के बाद पहली बार हिना खान रमजान ससुराल में सेलिब्रेट कर रही हैं. बीते दिन ही हिना खान ने अपनी ससुराल की रसोई में कदम रखा था. हिना खान ने सबके लिए इफ्तारी बनाई थी. इसी बीच हिना खान का एक और वीडियो धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में हिना खान अपने पति की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं. हिना खान ने इस वीडियो में दावा किया है कि उनके पति के पास उनके लिए समय नहीं है, ऐसे में वो अपने पड़ोसी के साथ घूमने लग गई हैं. हिना खान बताती है कि अगर उन्होंने अपने दुखों के बारे में बात करनी शुरू कर दी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी. इस दौरान हिना खान पूरे देसी अंदाज में नजर आईं. अब हिना खान का ये वीडियो देखकर हंसी आ रही है.
हिना खान को देखकर फैंस को क्यों लगा सदमा?
ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार हिना खान का ये अंदाज देखकर फैंस को सदमा लग गया है. फैंस का कहना है कि हिना खान को ऐसे वीडियोज नहीं बनाने चाहिए. अगर रॉकी जयसवाल ने उनके ये वीडियोज देख लिए तो वो उनकी अच्छे से क्लास लगा देंगे. एक यूजर ने हिना खान की वीडियो पर लिखा, हिना, आप जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही शानदार एक्ट्रेस हैं आप… एक दूसरे यूजर ने लिखा, हिना, क्या आपका सच में पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है? अब हिना खान ने बात ही ऐसी कि है कि लोगों की हंसी अपने आप छूट रही है.
View this post on Instagram
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं हिना खान
अब ये तो हर किसी को पता है कि हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. आए दिन ससुराल में बैठकर हिना खान तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हाल ये हो चुका है कि हिना खान ने तो अपे ससुरालवालों के साथ भी रील्स बनानी शुरू कर दी हैं. आए दिन हिना खान कोई न कोई खुराफात करती रहती हैं. शादी के बाद हिना खान अपनी पर्सनल लाइफ पर पूरा ध्यान दे रही हैं. शादी से ठीक पहले ही हिना खान ने जमाने को बताया था कि रॉकी जयसवाल उनको कैसे प्यार करते हैं और कैसे उनकी देखभाल करते हैं. उसके बाद हिना खान ने अचानक ही रॉकी जयसवाल के साथ शादी कर डाली. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
Subscribe Now
Enroll for our free updates