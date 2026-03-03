किलर आउटफिट पहनकर होली खेलने निकलीं Poonam Pandey, सोशल मीडिया पर लगाई आग...

Poonam Pandey Plays Holi with media: पूनम पांडे का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पूनम पांडे मीडिया के साथ होली खेलती नजर आ रही हैं. पूनम का ये अंदाज देखकर उनके फैंस को भी सदमा लग गया है.

पूनम पांडे (Poonam Pandey) टीवी के उन सितारों में से एक हैं जो कि लाइमलाइट बटोरने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं. अक्सर पूनम पांडे ऐसे काम कर जाती हैं जिनकी वजह से लोगों का ध्यान उन पर चला जाता है. पूनम पांडे खुद की मौत की झूठी खबर फैला चुकी हैं. इसी बीच पूनम पांडे ने एक बार फिर से बवाल काटना शुरू कर दिया है. हाल ही में पूनम पांडे होली का जश्न मनाने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकल गईं. ग्रहण लगने के बाद भी पूनम पांडे होली खेलती नजर आईं. इस दौरान पूनम पांडे ने फैंस को अपना काफी स्टाइलिश अवतार दिखाया है. वायरल हो रहे वीडियो में पूनम पांडे व्हाइट कलर की पैंट में नजर आ रही हैं. जिसके साथ पूनम पांडे ने नेट का शानदार टॉप कैरी किया है. इस टॉप में पूनम पांडे अपना फिगर शान से दिखाती नजर आईं. पहले आते ही पूनम पांडे ने मीडिया के आगे जमकर पोज दिए. जिसके बाद पूनम पांडे ने हाथ में रंग ले लिया. एक एक करके पूनम पांडे ने मीडिया के लोगों को रंग लगाना शुरू कर दिया. मीडिया के लोगों ने पूनम पांडे को याद दिलाया कि कुछ लोगों का रोजा है और बाकी लोग ग्रहण की वजह से होली नहीं खेल रहे. हालांकि पूनम पांडे कहां किसकी सुनने वाली हैं.

जब पूनम पांडे ने जमाने के सामने बहाए आंसू

पूनम पांडे ने कहा कि ग्रहण में तीन बजे तक रंग खेला जा सकता है. जिसके बाद पूनम पांडे ने सबको रंग लगाना शुरू कर दिया. इस दौरान पूनम पांडे मस्ती के पूरे मूड में नजर आईं. गौततलब है कि कुछ समय पहले ही पूनम पांडे मथुरा वृंदावन की सौर करने निकली थीं. यहां पर आते ही पूनम पांडे ने संत प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) के आश्रम में उनके दर्शन किए. प्रेमानंद जी महाराज से बात करते हुए पूनम पांडे जमकर आंसू बहाती नजर आई थीं. इस दौरान पूनम पांडे अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपाती नजर आईं.

पूनम पांडे जमकर हुईं थी ट्रोल

पूनम पांडे जमकर हुईं थी ट्रोल

अपनी इन तस्वीरों और वीडियोज की वजह से पूनम पांडे खूब ट्रोल हुई थीं. लोगों ने पूनम पांडे को ढ़ोगी तक बता दिया था. लोगों का कहा था कि पूनम पांडे सारे उल्टी सीधे काम करने के बाद अब शरीप करने का ड्रामा कर रही हैं. वहीं दूसरी तरफ ट्रोलिंग के बीच में ही पूनम पांडे ने सूट पहनकर खूब फोटोज शेयर किए थे.

