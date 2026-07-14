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‘14 साल तक सुपरस्टार रहा हूं…’ गोविंदा ने किया अपने कमबैक का ऐलान, बॉलीवुड में मचेगा तहलका

गोविंदा ने अपनी नई फिल्म के साथ धमाकेदार वापसी का ऐलान कर दिया है. गोविंदा ने बताया कि कैसे उन्हें बार-बार इंडस्ट्री से खत्म मान लिया गया, लेकिन वे हर बार लौटे.

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By: Shreya Pandey | Published: July 14, 2026 11:38 AM IST
‘14 साल तक सुपरस्टार रहा हूं…’ गोविंदा ने किया अपने कमबैक का ऐलान, बॉलीवुड में मचेगा तहलका

गोविंदा का होगा कमबैक

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. लंबे समय से पर्दे से दूरी बनाए रखने के बाद, एक्टर ने अपनी नई कमबैक फिल्म 'रूपा' की ऑफिशियल ऐलान कर दिया है. सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने अपनी इस नई शुरुआत का खुलासा किया. खास बात यह है कि इस फिल्म में गोविंदा के अपोजिट एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार नजर आएंगी. इसके साथ ही, गोविंदा इस प्रोजेक्ट में लीड एक्टर की भूमिका निभाने के साथ खुद इस फिल्म के निर्माता भी हैं.

गोविंदा का छलका दर्द

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा का दर्द और आत्मविश्वास दोनों साफ नजर आए. उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, "शायद मेरी तकदीर में ही यही लिखा था कि लोग मुझे बार-बार मरा हुआ या खत्म मान लें. कई बार इंडस्ट्री में यह कहा गया कि अब गोविंदा का दौर जा चुका है और मैं कभी पर्दे पर वापसी नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मैं हार मानने की नहीं है, मैं हर बार शून्य से नई शुरुआत करता हूं."

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गोविंदा ने अपनी नई फिल्म 'रूपा' को लेकर उम्मीद जताई कि यह फिल्म दर्शकों, खासकर आज के युवाओं के दिलों में एक खास जगह बनाएगी. उन्होंने कहा, "यह फिल्म युवाओं के लिए एक खास तोहफा है. जब वे इसे सिनेमाघरों में देखेंगे, तो उन्हें अपने सपने सच होते हुए महसूस होंगे. मैं इस फिल्म के जरिए कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं देने जा रहा, बल्कि एक ऐसा नया अनुभव देने जा रहा हूं, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी."

गोविंदा के लकी नंबर का रहस्य

इस मौके पर गोविंदा ने अपने जीवन से जुड़े एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाले राज से पर्दा उठाया. उन्होंने बताया कि नंबर '14' उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है. गोविंदा ने कहा कि जब वे 14 साल के थे, तब उन्हें पहली बार दैवीय आशीर्वाद का अहसास हुआ. करियर की शुरुआत में उन्होंने महज एक हफ्ते के भीतर 14 फिल्में एक साथ साइन करके इतिहास रच दिया था. इसके बाद वे लगातार 14 सालों तक बॉलीवुड के बेताज बादशाह यानी सुपरस्टार बने रहे.

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गोविंदा ने हंसते हुए कहा, "इस बार मैं वापसी के लिए और पांच साल का इंतजार नहीं करना चाहता था. मैंने खुद से कहा कि अब उठने और दौड़ने का वक्त आ गया है. मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी यह नई यात्रा यहीं से एक नया इतिहास लिखेगी." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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