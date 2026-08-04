'मुझे चाहिए पाकिस्तानी दूल्हा…', शादी को लेकर कंगना रनौत का चौंकाने वाला खुलासा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपने लिए पाकिस्तानी दूल्हा तलाशने और चिकन बनाने की बात कहती नजर आ रही हैं, जिसके चलते लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

कंगना रनौत के नए वीडियो ने मचाई सनसनी

भारतीय सिनेमा जगत की बेबाक और तेज-तर्रार एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बयानबाजी के कारण हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने खुद को पूरी तरह से कट्टर हिंदू बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति अपना खुला समर्थन और लगाव जाहिर किया था. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए यह आरोप लगाया था कि इंडस्ट्री की कई हिंदू एक्ट्रेसेस राजनीति और धर्म के मामलों में खुद को न्यूट्रल रखती हैं, लेकिन किसी मुस्लिम से शादी या संबंध जोड़ने के बाद अचानक से लेफ्टिस्ट विचारधारा की बन जाती हैं. कंगना के इस बयान के आते ही सोशल मीडिया पर घमासान मच गया और लोगों ने उनका एक पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पर खोज निकाला जो अब आग की तरह फैल रहा है.

कंगना को चाहिए था पाकिस्तानी दूल्हा

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस पुराने इंटरव्यू में कंगना रनौत मजाकिया अंदाज में अपने लिए एक पाकिस्तानी जीवनसाथी की तलाश करने की बात कहती नजर आ रही हैं. वीडियो क्लिप में पत्रकार यह कहती दिखती हैं कि, ‘चलो इस बात पर तो सहमति बन गई है, अब लड़का मैं पाकिस्तान से ढूंढ रही हूं, बताइए वहां से कैसा लड़का ढूंढूं?’

इस सवाल के जवाब में कंगना बड़ी सहजता से कहती हैं, ‘मैंने आपको बता दिया है कि लड़के की उम्र 30 से 35 साल के बीच होनी चाहिए. अगर वह मेरे बारे में नहीं भी जानता है, तो भी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. मैं अपने पार्टनर के साथ एक बेहद सामान्य और साधारण जिंदगी जीना चाहती हूं. इसके अलावा, मैं बहुत ही उम्दा खाना बनाती हूं और मुझे चिकन की अलग-अलग वैरायटी बनानी आती है, जैसे चिकन कोरमा, चिकन मखनी और मैं पूरा मुगलई व इंडियन खाना आसानी से तैयार कर लेती हूं.’

जनता का फूटा गुस्सा

कंगना रनौत का यह पुराना वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स का पारा चढ़ गया है. लोग उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, ‘कंगना शायद यह भूल जाती हैं कि इंटरनेट पर हर चीज का रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहता है. जो इंसान आज दूसरों पर सवाल उठा रही है, वह खुद कभी एक पाकिस्तानी मुस्लिम शख्स से शादी करने के सपने देख रही थी.’

सोनाक्षी सिन्हा पर साधा था निशाना

बता दें कि कंगना ने अपने हालिया वीडियो में किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड की कई हिंदू बेटियां-बहनें शुरुआत में धर्म या राजनीति को लेकर न्यूट्रल रहती हैं, लेकिन जैसे ही वे किसी इस्लामिस्ट के संपर्क में आती हैं या शादी करती हैं, उनकी सोच पूरी तरह बदल जाती है. उनके इस बयान को लोगों ने एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से जोड़कर देखा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.