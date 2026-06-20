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FIFA World Cup 2026: भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह ने फीफा में रचा इतिहास, जानें क्या है फुटबॉलर का फैमिली बैकग्राउंड?

Who Is Sarpreet Singh? भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 20, 2026 4:30 PM IST
FIFA World Cup 2026: भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह ने फीफा में रचा इतिहास, जानें क्या है फुटबॉलर का फैमिली बैकग्राउंड?

सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) का बीती 11 जून को शुभारंभ हो चुका है और 19 जुलाई तक फुटबॉल का खुमार देखने को मिलने वाला है. फीफा में रोजाना होने वाले मैच फुटबॉल प्रेमियों को जमकर आनंद दे रहे हैं. इसी बीच भारतीय मूल के फुटबॉलर सरप्रीत सिंह (Sarpreet Singh) चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उन्होंने इतिहास रच दिया है. सरप्रीत सिंह फीफा में खेलने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बन गए हैं. न्यूजीलैंड ने सरप्रीत सिंह को 16 जून को ईरान के खिलाफ अपनी शुरुआती इलेवन में शामिल किया ता. मिडफील्ड पोजीशन पर उन्होंने 90 मिनट तक मैदान पर अपना खेल दिखाया. हालांकि, उनकी जगह 90वें मिनट में रिप्लेसमेंट खिलाड़ी ने ली थी. 10 नंबर की जर्सी पहने सरप्रीत सिंह ने ईरान के गोल पर तीन शॉट लगाए लेकिन उनके गोलकीपर को बीट नहीं कर पाए. आइए जानते हैं भारतीय मूल के फुटबॉलर सरप्रीत सिंह का बैकग्राउंड क्या है.

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सरप्रीत सिंह का ऑकलैंड में हुआ था जन्म

सरप्रीत सिंह भले ही न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं लेकिन भारत के लोगों में उनको लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है. सरप्रीत सिंह की बात करें तो वह उनका जन्म साल 1999 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ था. 27 साल के सरप्रीत सिंह की फैमिली पंजाब के जालंधर से ताल्लुक रखती है. उनके पेरेंट्स भारत से न्यूजीलैंड चल गए और ऑकलैंड को अपना ठिकाना बनाया. सरप्रीत सिंह की फैमिली वहीं पर किराने की दुकान चलाते हैं. वहीं, उनको शुरुआत से फुटबॉल का शौक था और इसे अपना प्रोफेशन बनाया. सरप्रीत सिंह ने सिर्फ 7 साल की उम्र में ऑकलैंड में विन्स विंटन रूफर सॉकर एकेडमी में एंट्री ली. इसके बाद वह साल 2015 में 'वेलिंगटन फीनिक्स एकेडमी' चले गए. सरप्रीत सिंह ने न्यूजीलैड के लिए अंडर-17 ओशिनिया कप और अंडर-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया. उन्होंने साल 2020 में एफसी नर्नबर्ग के साथ एक सीजन के लिए लोन डील साइन की थी. अब वह फीफा वर्ल्डकप 2026 में न्यूजीलैंड की टीम से खेल रहे हैं.

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न्यूजीलैंड और ईरान का मैच हुआ ड्रॉ

सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड की तरफ से ईरान के खिलाफ जिस मैच में खेले उसके स्कोर पर नजर डालें तो ये मुकाबला 2-2 की स्कोर लाइन के साथ ड्रा रहा. न्यूजीलैंड की तरफ 7वें और 55वें मिनट में गोल किया गया. वहीं, ईरान की तरफ से 32वें और 64वें मिनट में गोल किया गया. बताते चलें कि न्यूजीलैंड का अब ग्रुप जी की टीम मिस्त्र से दूसरा मुकाबला होगा. न्यूजीलैंड और मिस्त्र का ये मैच 21 जून को वैंकूवर में खेला जाएगा.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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