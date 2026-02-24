ENG हिन्दी
Rakul Preet के सामने एटीट्यूड दिखाने पर ट्रोल हुए इंफ्लुएंसर लक्ष्य जग्गी, Video Viral होने पर दी सफाई; जवाब सुन दंग रह गए फैंस!

Viral Video: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के सामने एटीट्यूड दिखाने वाले शख्स ने अब सफाई देते हुए ऐसी बात कही है, जिसे सुनकर फैंस दंग रह जाएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 24, 2026 12:04 PM IST

वायरल वीडियो पर क्या बोले लक्ष्य जग्गी?

Lakshya Jaggi Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral Video) होता रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि, ये वायरल कंटेंट इंटरनेट पर एक बहस छेड़ देता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो को लेकर देखने को मिला. पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक क्लिप छाई हुई है, जो किसी अवॉर्ड फंक्शन की है. इस इवेंट में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) बतौर गेस्ट पहुंची थी और स्टेज पर लोगों को अवॉर्ड्स दे रही थीं. इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया.

क्या है पूरा माजरा?

वायरल हो रही क्लिप में देखा गया था कि, अवॉर्ड फंक्शन के दौरान जब रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh Viral Video) फिटनेस इंफ्लुएंसर लक्ष्य जग्गी (Lakshya Jaggi) को अवॉर्ड दे रही थीं, तब वे न तो उनसे ढंग से बात करते हैं और न ही उनके हाथ मिलाते हैं और पोज देते हैं. लक्ष्य का ये बर्ताव देखकर एक्ट्रेस को भी काफी हैरानी हुई थी, जो वायरल वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है. वहीं जैसे ही ये क्लिप इंटरनेट पर आई लोगों ने इंफ्लुएंसर को उसे बिहेवियर के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया. वहीं अब ट्रोलिंग के बीच लक्ष्य का नया वीडियो सामने आया है. इसमें उन्होंने वायरल क्लिप की सच्चाई बताई है.

लक्ष्य ने क्या कहा?

फिटनेस इंफ्लुएंसर लक्ष्य जग्गी (Kaun Hain Lakshya Jaggi?) ने अपने नए वीडियो में बताया कि, आखिर उन्होंने रकुल प्रीत सिंह के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? इंफ्लुएंसर ने वीडियो में कहा, 'आप लोग पूछ रहे थे कि, रकुल प्रीत वाला क्या सीन था? मैंने उन्हें अवॉर्ड शो में इग्नोर क्यों किया? तो बात ये है कि मुझसे पहले एक आंटी अवॉर्ड लेने गई थीं. जैसे ही उन्होंने अवॉर्ड लिया और हाथ आगे बढ़ाया, रकुल ने उनसे हाथ नही मिलाया.'

लक्ष्य जग्गी ने क्यों नहीं मिलाया हाथ?

लक्ष्य ने अपने वीडियो में आगे कहा, 'मैं वहां किसी की बेइज्जती करने नहीं गया था. मैं ऊपर गया, उनसे अवॉर्ड लिया और मन में सोचा कि जब यहां हाथ मिलाने का रिवाज ही नहीं है, तो बस अवॉर्ड लो और आगे बढ़ो. मुझे क्या पता था कि इस बात का इतना बतंगड़ बन जाएगा और लोग इसे बेइज्जती मान लेंगे.' खैर लक्ष्य जग्गी ने अपनी तरफ से तो वायरल वीडियो को लेकर सफाई दे दी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर रकुल प्रीत सिंह की तरफ से कोई बयान या रिएक्शन देखने को नहीं मिला है.

Rakul Preet Singh की अपकमिंग फिल्में

वहीं अगर बात करें रकुल प्रीत सिंह के वर्कफ्रंट (Rakul Preet Singh Upcoming Movies) की तो वह जल्द ही 'पति पत्नी और वो 2' और इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली मेगा बजट मूवी 'रामायण' में नजर आएंगी. आखिरी बार एक्ट्रेस को रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में देखा गया था, जो नवंबर 2025 में रिलीज हुई थी.

