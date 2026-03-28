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IPL 2026: विराट कोहली से कैच छूटने पर हंसने लगीं पत्नी अनुष्का शर्मा, एक्ट्रेस का वीडियो हुआ वायरल

Virat Kohli Drops Catch: आईपीएल 2026 के पहले मैच में विराट कोहली से एक आसान कैच छूट गया और इस पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा हंसने लगीं. एक्ट्रेस के रिएक्शन वीडियो वायरल हो रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 28, 2026 11:39 PM IST

IPL 2026: विराट कोहली से कैच छूटने पर हंसने लगीं पत्नी अनुष्का शर्मा, एक्ट्रेस का वीडियो हुआ वायरल
अनुष्का शर्मा के रिएक्शन की चर्चा हो रही है.

क्रिकेट का उत्सव यानी आईपीएल (IPL 2026) शुरू हो गया है. साल 2026 में आईपीएल के 19वें सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. 28 मार्च को हुए इस मैच आरसीबी ने एसआरएच को हरा दिया है. फिलहाल, मैच के दौरान एक क्यूट रिएक्शन सोशल मीडिया पर सामने आया है. दरअसल, आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) ने एसआरएच के खिलाफ एक आसान से कैच छोड़ दिया. विराट कोहली के कैच छोड़ते ही स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी एक्ट्रेस और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की हंसी छूट गई. अनुष्का शर्मा का रिएक्शन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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अनुष्का शर्मा के रिएक्शन पर लोग कर रहे कमेंट

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी में आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला खेला गया. पहले बल्लेबाजी कर रही एसआरएच की टीम 18वां ओवर खेल रही थी और आरसीबी के खिलाड़ी भुवनेश्वर की तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा का कैच विराट कोहली से छूट गया. विराट कोहली से कैच छूटने पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा हंसने लगी और ये पल कैमरे में कैद हो गया. इसके बाद अनुष्का शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस के वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है और लोग कमेंट कर रहे है. दिलचस्प बात ये है कि 19वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर अनिकेत वर्मा का कैच विराट कोहली ने ही पकड़कर उन्हें आउट किया.

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रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ जोरदार मुकाबला

बताते चलें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे. सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विराट कोहली नाबाद 69 रन और देवदत्त पड्डीकल के 61 रन की बदौलत 15.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 203 रन बना लिए. इस तरह से आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया है. वहीं, अनुष्का शर्मा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'जीरो' में नजर आई थीं. फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान नजर आए थे. इसके बाद से फैंस अनुष्का शर्मा की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Anushka Sharma Entertainment News Ipl 2026 Virat Kohli