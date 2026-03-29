IPL 2026: विराट कोहली ने मैदान से दी फ्लाइंग किस तो अनुष्का शर्मा ने दिया ये रिएक्शन, वीडियो हो रहा वायरल

Virat Kohli-Anushka Sharma Video: विराट कोहली ने आईपीएल में पहला मैच जीतने के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

आईपीएल 2026 (IPL 2026) का शुभारंभ हो चुका है और पहला मुकाबला 28 मार्च को खेला गया. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच में काफी कुछ दिलचस्प रहा है. सबसे पहले तो दोनों की टीम की तरफ से धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली है. हालांकि, मुकाबला आरसीबी की टीम ने जीता है. वहीं, पहला मैच जीतने के बाद आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) ने कुछ अंदाज में जीत जश्न मनाया. उन्होंने मैच जीतते ही मैदान से स्टेडियम में मौजूद अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को फ्लाइंग किस दिया. इसके बाद अनुष्का शर्मा ने भी रिएक्शन दिया. इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वीडियो पर आए ये कमेंट

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में विराट कोहली छाए रहे. विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए नाबाद 69 रन की पारी खेली और जीत दिलाई. उन्होंने अपनी टीम को जिताने के बाद सेलिब्रेशन किया और इस दौरान स्टेडियम में मौजूद अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को मैदान से फ्लाइंग किस दिया. इसके जवाब में अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को फ्लाइंग किस दिया और काफी खुश नजर आईं. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'अनुष्का शर्मा की दिल की धड़कन हैं विराट कोहली.' एक फैन ने लिखा है, 'बहुत शानदार प्रदर्शन.' एक फैन ने लिखा है, 'नाइस वीडियो.' एक फैन ने लिखा है, 'इश्कवाला लव.'

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने साल 2017 में की शादी

गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने क्रिकेट स्टेडियम एक-दूसरे पर प्यार लुटाया है. इससे पहले भी दोनों के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. बताते चलें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने साल 2017 में इटली में शादी की थी. इससे पहले दोनों ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा साल 2021 में बेटी वामिका और साल 2024 में बेटे अकाय माता-पिता बने थे. अनुष्का शर्मा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह काफी समय एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. वह साल 2018 में शाहरुख खान के साथ फिल्म 'जीरो' में नजर आई थीं. अनुष्का शर्मा के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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