प्रेग्नेंट हैं पूनम पांडे? मौत की झूठी खबर के बाद शेयर की बेबी बंप वाली तस्वीरें, लोग बोले- 'क्या ये भी फेक है'

Poonam Pandey ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो तहलका मचा रही है. दरअसल, इन फोटोज में एक्ट्रेस का बेबी बंप नजर आ रहा है. ऐसे में यूजर्स बस एक ही सवाल कर रहे हैं.

Poonam Pandey Pregnancy Photos: मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन पूनम पांडे (Poonam Pandey) अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज, वीडियो और बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. हालांकि, इस बार एक्ट्रेस अपनी कुछ तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में आ गई है. पूनम ने 31 मार्च 2026 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की, जिसे देखने के बाद न सिर्फ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई बल्कि वो एक्ट्रेस से बस यही ये सवाल कर रहे हैं कि, क्या ये फेक है?

क्या प्रेग्नेंट हैं Poonam Pandey?

पूनम पांडे (Poonam Pandey Pregnancy News) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक साथ दो तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें उनका बेबी बंप साफ-साफ नजर आ रहा है. वहीं इसे शेयर करते हुए पूनम ने कोई कैप्शन नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में बच्चे से जुड़े तीन आइकन बच्चे, दूध की बोतल और प्रोग्नेंट महिला वाली इमोजी शेयर की. वहीं जैसे ही एक्ट्रेस ने अपनी ये पिक्चर्स इंस्टाग्राम पोस्ट की वैसे ही इंटरनेट पर उनकी प्रेग्नेंसी की खबरों को हवा मिल गई.

असली या AI का कमाल?

पूनम पांडे के इस पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले उन्हें मुंबई में देखा गया था और तब उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि, वो प्रेग्नेंट हैं लेकिन इन तस्वीरों को लेकर ये साफ नहीं है कि, ये एआई है, मजाक है या इसके पीछे एक्ट्रेस का कोई मैसेज छुपा है. बेबी बंप वाली इन तस्वीरों को भले ही पूनम पांडे ने खुद शेयर की है, लेकिन इसपर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि साल 2024 में एक्ट्रेस अपने मौत की झूठी खबर फैला चुकी हैं.

पूनम पांडे की बेबी बंप वाली तस्वीरें देख भड़के लोग

पूनम पांडे की इस पोस्ट पर अब नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया हैं और एक्ट्रेस को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कुछ तो असली कर लिया करो', दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये भी फेक ही है, कुछ असली करती भी है ये?' तीसरे ने लिखा, 'एआई से ये सब बनाने की क्या जरूरत थी दीदी?' एक अन्य ने लिखा, 'साफ लिखा है कि AI से बनी है, फिर भी लोग इसे सच मान रहे हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स पूनम पांडे के इस पोस्ट पर देखने को मिल रहा है.

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पूनम पांडे के पति कौन थे?

आपको बता दें कि, पूनम पांडे ने साल 2020 में सैम बॉम्बे से शादी की थी, लेकिन हनीमून के दौरान ही मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपों के बाद ये रिश्ता टूट गया. जिसके बाद से ही पूनम पांडे का ये कहना है कि, वो सिंगल और फिलहाल उन्हें किसी पर भरोसा करने में डर लगता है. वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की तो आखिरी बार उन्हें वेब शो 'हनीमून सुइट रूम नंबर 911 में देखा गया था.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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