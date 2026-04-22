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Jasmine Sandlas Video: जैस्मिन सैंडलस के लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो धड़ल्ले से हो रहा वायरल, ट्रोलर्स के निशाने पर आईं सिंगर

सिंगर जैस्मिन सैंडलस के अहमदाबाद कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है. स्टेज पर खुद को पानी से भिगोने और माइक हटाने के बावजूद आवाज गूंजने पर यूजर्स उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 22, 2026 11:37 AM IST

Jasmine Sandlas Video: जैस्मिन सैंडलस के लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो धड़ल्ले से हो रहा वायरल, ट्रोलर्स के निशाने पर आईं सिंगर
ट्रोल हो रहीं जैस्मिन सैंडलस

लोकप्रिय पंजाबी और इंडो-अमेरिकन सिंगर जैस्मिन सैंडलस एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी गायकी नहीं बल्कि एक विवादित वीडियो है. अहमदाबाद में 19 अप्रैल को आयोजित 'धुरंधर 2' कॉन्सर्ट में जैस्मिन सैंडलस अपनी पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रही थीं. गोल्डन लहंगा-चोली में सजी जैस्मिन बेहद खूबसूरत लग रही थीं और अपने हिट गाने 'शरारत' पर थिरक रही थीं. इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे विवाद शुरु हो गया. परफॉर्मेंस के दौरान जैस्मिन अचानक अपने ऊपर पानी डाल लेती हैं और फिर गीले बालों को झटकते हुए डांस करने लगती हैं.

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लिप सिंक के आरोपों से घिरीं सिंगर

लेकिन लोगों की नजर उनके हाथ में मौजूद माइक पर गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैस्मिन ने माइक अपने चेहरे से काफी दूर हटा लिया था, लेकिन बैकग्राउंड में उनकी आवाज में गाना वैसे ही बजता रहा. बस इसी बात ने इंटरनेट यूजर्स को भड़का दिया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने उन पर 'लिप सिंक' करने का आरोप लगा दिया. लोगों का कहना है कि जब फैंस हजारों रुपये खर्च करके लाइव कॉन्सर्ट देखने आते हैं, तो उन्हें रिकॉर्डेड गाना सुनाना धोखा है.

सोशल मीडिया पर हो रहीं हैं ट्रोल

सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने जैस्मिन की जमकर क्लास लगाई है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "जब लाइव गाना ही नहीं था, तो माइक पकड़ने का नाटक क्यों?" कुछ ने उनके पानी डालने वाली हरकत को ओवर एक्टिंग बताया, तो किसी ने मजे लेते हुए लिखा, "एक बाल्टी पानी और डाल लेतीं."

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समर्थन में उतरे फैंस

हालांकि, हर कोई जैस्मिन की आलोचना नहीं कर रहा है. कॉन्सर्ट में मौजूद कई फैंस ने जैस्मिन का बचाव किया है. फैंस का कहना है कि जैस्मिन एक परफॉर्मर हैं और स्टेज पर उनका अलग ही अवतार होता है. उन्होंने रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट का हवाला देते हुए कहा कि जैस्मिन खुद मानती हैं कि वे इवेंट्स में अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी में होती हैं. उनके सपोर्टर्स ने लिखा, "हमने शो को खूब एंजॉय किया, जैस्मिन की एनर्जी कमाल की थी."

कौन हैं जैस्मिन सैंडलस?

जैस्मिन सैंडलस एक मशहूर इंडियन-अमेरिकन सिंगर हैं. उन्होंने बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्म 'किक' के गाने 'यार ना मिले' से धमाकेदार डेब्यू किया था. इसके अलावा उन्होंने 'इल्लीगल वेपन' और 'तरस' जैसे सुपरहिट गाने दिए हैं. वे अपनी बेबाकी और अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी यही बेबाकी विवादों के घेरे में है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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