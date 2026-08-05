जब DDLJ में काजोल की सौतन बनीं Juhi Chawla? सिमरन की नाक के नीचे किया राज के साथ रोमांस

Juhi Chawla hidden appearance in Dilwale Dulhania Le Jayenge: फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हर किसी ने राज और सिमरन का रोमांस तो देखा ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में काजोल के अलावा जूही चावला भी थीं.

Juhi Chawla hidden appearance in Dilwale Dulhania Le Jayenge: बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (Dilwale Dulhania Le Jayenge) को भी कोई कैसे भूल सकता है, ये बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों से एक है जो कि आज भी लोगों के दिल पर राज करती है. ये कहानी है राज और सिमरन की, जो कि वेकेशन के दौरान एक-दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं. लाख ड्रामे के बाद जाकर राज और सिमरन एक होते हैं. इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया था. हालांकि लोग आज भी ये बात नहीं जानते हैं कि राज और सिमरन की इस कहानी में जूही चावला भी थीं. अब आप कहेंगे कि फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में तो आपने जूही चावला को कहीं देखा ही नहीं था. ऐसे में वो भला फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' कैसे नजर आ सकती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि जूही चावाल अनऑफिशिली फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में काम कर चुकी हैं. फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में जूही चावला किसी सौतन की तरह सिमरन के राज के साथ प्यार की पींगे बढ़ा चुकी हैं. इस बात का सबूत फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मेकिंग का एक वीडियो है.

क्या है फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का ये वीडियो?

इस वीडियो में सिमरन ट्रेन में बैठी नजर आ रही है. सिमरन के पीछे एक कपल एक-दूसरे को प्यार करते नजर आते हैं. आपको बता दें कि ये कपल कोई और नहीं बल्कि जूही चावला और शाहरुख खान ही हैं. शक्ल न दिखने की वजह से फैंस को इसकी भनक ही नहीं लगी. अब सालों बीत जाने के बाद फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का ये बीटीएस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में शाहरुख खान जूही चावला के कंधे पर सिर रखे नजर आ रहे हैं. वहीं येलो आउटफिट में जूही चावला कमाल लग रही हैं.

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फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के फैंस को लगा सदमा

जब ये वीडियो सामने आया था तब फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के फैंस को सदमा लग गया था. किसी को समझ ही नहीं आया कि फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के सेट पर जूही चावला क्या कर रही थीं. हालांकि वीडियो सामने आने के बाद फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के फैंस ने जूही चावला को सिमरन की सौतन बतानी शुरू कर दी थी. फैंस का कहना है कि किसी न किसी किरदार के लिए जूही चावला को भी फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में कास्ट कर लेना चाहिए था.