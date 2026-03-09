ENG हिन्दी
'शीला की जवानी' पर Katrina Kaif को टक्कर दे रही हैं 'जुमानजी' एक्ट्रेस Karen Gillan, ठुमकों से मचाया गदर!

Dance Viral Video: कैटरीना कैफ के सुपरहिट गाने 'शीला की जवानी' पर हॉलीवुड स्टार करेन गिलन एक्ट्रेस को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं. करेन एक वीडियो शेयर किया है, जो अब इंटरनेट पर गदर काट रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 9, 2026 11:19 AM IST

कैटरीना कैफ के गाने पर हॉलीवुड एक्ट्रेस ने काटा बवाल

Karen Gillan Viral Dance Video: साल 2010 में आई अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर सेमी हिट फिल्म 'तीस मार खान' भले ही पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसका गाना 'शीला की जवानी' (Sheila Ki Jawani) ने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी. इस गाने पर उस समय बच्चा-बच्चा ठिरकता था. वहीं इसे रिलीज हुए एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कैटरीना कैफ के इस गाने का क्रेज आज भी बना हुआ है. इस गाने की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और इसने अब हॉलवुड स्टार और 'जुमानजी' फेम करेन गिलन (Karen Gillan) की प्लेलिस्ट में भी जगह बना ली है.

दरअसल, एक्ट्रेस करेन गिलन (Karen Gillan Video) ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कैटरीना कैफ के इस सुपरहिट गाने पर ठुमके लगाती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि, ये गाना इतना जबरदस्त है कि, वो खुद को इसपर थिरकने से रोक नहीं पाईं. उनका ये डांस वीडियो अब सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है.

Karen Gillan का डांस वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में हॉलीवुड स्टार को अपनी वैनिटी वैन के अंदर 'जुमानजी' वाले कॉस्ट्यूम में देखा जा सकता है. जैसे ही कैटरीना कैफ का गाना 'शीला की जवानी' बजता है, वो पूरे जोश के साथ डांस करने लगती हैं. वहीं जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो फैंस हैरान रह गए. करेन के इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'करेन गिलन 'शीला की जवानी' पर डांस करेंगी, ये मेरे 2026 के बिंगो कार्ड में नहीं था...यह एकदम अनएक्सपेक्टेड और कमाल है.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'यकीन नहीं होता कि, करेन को गाने के बोल भी याद हैं.'

दिलचस्प है गाने की शूटिंग की कहानी

फराह खान की कोरियोग्राफी और विशाल-शेखर द्वारा कंपोज किया गया गाना 'शीला की जवानी' साल 2010 में रिलीज होते ही चार्टबस्टर बन गया था. इस गाने को लेकर हाल ही में फराह खान ने खुलासा किया था कि, 'शीला की जवानी' के लिए कोई बड़ा सेट नहीं था और सिर्फ 10 डांसर थे. उन्होंने कहा, 'यह मेरे करियर का सबसे सस्ता लेकिन सबसे बड़ा हिट गाना है. हमने इसे सिर्फ साढ़े तन शिफ्ट में शूट कर लिया था.'

कहां हैं और क्या कर रही हैं कैटरीना कैफ?

वहीं अगर बात करें 'शीला की जवानी' स्टार कैटरीना कैफ की तो इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं. विक्की कौशल से शादी के चार साल बाद, एक्ट्रेस ने पिछले साल 7 नवंबर 2025 को अपने बेटे विहान का वेलकम किया और इन दिनों वो घर पर रहकर अपने बेटे की परवरिश पर ध्यान रहे हैं. अगर बात करें कैटरीना के वर्कफ्रंट की तो आखिरी बार एक्ट्रेस को साल 2024 में फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में देखा गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
