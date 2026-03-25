Reel के चक्कर में हो सकती है जेल, कानपुर की 'रिवॉल्वर रानी' का स्वैग पड़ा भारी, अब घर का पता ढूंढ रही पुलिस!

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की रिवॉल्वर के साथ रील बनाती नजर आ रही हैं, लेकिन इसका ये स्वैग अब इसी पर भारी पड़ रहा है. आइए जानते हैं क्यों?

Kanpur Revolver Rani Viral Reel: पिछले कुछ सालों में लोगों पर वायरल (Viral) होने का बुखार इस कदर चढ़ा हुआ है कि, वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं. यहां तक की कई बार लोग अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं. अक्सर ऐसे वीडियोज यूट्यूब और इंस्टा रील (Insta Reel) पर देखने को मिल जाते हैं. लेकिन लोगों का यही पागलपन और शौक कभी-कभी उन्हें सीधे थाने की दहलीज तक पहुंचा देता है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) से सामने आया है, जहां एक लड़की को रिवॉल्वर के साथ रील (Revolver Reel) बनाना अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है.

पुलिस की रडार पर ले आया रिवॉल्वर स्वैग

दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. ये रील अंजली मिश्रा 2080 नाम की आईडी से पोस्ट किया गया है, जिसमें एक लड़की एक शॉप में हाथों में रिवॉल्वर लहराते हुए रील बना रही है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, लेकिन अब उसका यही स्वैग उसे पुलिस की रडार पर ले आया है. कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए युवती का इस तरह रील बनाना उसे कानूनी मुसीबत में डाल सकता है.

स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग

जैसे ही ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई वैसे ही इसे लेकर कई लोगों ने कानूनी कार्रवाई की मांग करनी शुरू कर दी. लड़की की इस वीडियो पर स्थानीय लोगों का कहना है कि, इस तरह के वीडियो न सिर्फ समाज में गलत संदेश देते हैं, बल्कि युवाओं को भटकाने और गलत राह पर ले जाने का काम करते हैं. फिलहाल मामले में पुलिस के संज्ञान की खबर है और कहा जा रहा है कि, जांच के बाद इसपर कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, इस पर पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है.

इस धारा में दर्ज हो सकती है FIR

अगर आप भी स्वैग के चक्कर में कानूनी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो इस तरह की रील्स या वीडियो बनाने से बचें, क्योंकि भारत में इस तरह के हथियारों के साथ रील्स बनाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए आपपर आर्म एक्ट की धारा 1959 के तहत FIR दर्ज हो सकती है और जिसके बाद आप पर लीगल एक्शन भी हो सकता है. भले ही हथियार लाइसेंसी या अवैध हो, लेकिन इस तरह खुलेआम हथियार लहराना कानून जुर्म माना जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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