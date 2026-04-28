Karisma Kapoor का पैपराजी की इस हरकत पर फूटा गुस्सा! Video देख लोगों को क्यों याद आईं जया बच्चन?...

Karisma Kapoor का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पैपराजी को फोटोशूट के दौरान चेतावनी देती नजर आ रही हैं. जैसे ही लोगों ने एक्ट्रेस का ये वीडियो देखा उन्हें जया बच्चन की याद आ गई.

Karisma Kapoor Viral Video: ग्लैमर की दुनिया और सेलेब्स के साथ पैपराजी का बेहद खास रिश्ता माना जाता है, लेकिन अक्सर पैप्स मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघकर ऐसी तस्वीरें और वीडियो क्लिक करते हैं, जो न सिर्फ आपत्तिजनक होती है, बल्कि किसी भी एक्ट्रेस की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं. बॉलीवुड (Bollywood) की कई एक्ट्रेसेस पैपराजी को गंदे एंगल्स खासकर बैक फोटो-वीडियो शूट करने से रोक चुकी हैं, लेकिन अफसोस की पैप्स अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते. वहीं अब इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) का नाम भी जुड़ गया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने सरेआम पैपराजी को उनकी इस हरकत के लिए कड़ी चेतावनी दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

Karisma Kapoor ने पैप्स को सरेआम दी चेतावनी

दरअसल, करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) जल्द ही 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' (Indias Best Dance 5) में बतौर जज नजर आने वाली हैं. उनके साथ गीता कपूर, टेरेंस लुईस और जावेद जाफरी भी शो को जज करते दिखाई देंगे. हाल ही में ये सभी शो की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे तो उसके पहले बाहर सभी जजों ने मिलकर पैपराजी को पोज दिए, तभी फोटो खिंचवाने के बाद करिश्मा कपूर ने बेहद साफ शब्दों में पैप्स को चेतावनी दी और कहा कि, 'ज्यादा जूम मत करना.' जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जैसे ही एक्ट्रेस का ये वीडियो वायरल हुए फैंस भी उनके सपोर्ट में उतरे और पैपराजी की क्लास लगाई. वहीं इस दौरान लोगों को जया बच्चन की याद भी आ गई.

Karisma Kapoor के सपोर्ट में उतरे फैंस

पैप्स को चेतावनी देने वाले करिश्मा कपूर के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'कितनी शर्म की बात है कि, बड़ी उम्र के लोगों को यह बात समझानी पड़ रही है.' दूसरे ने लिखा, 'यह वाकई में बहुत दुखद है.' वहीं एक शख्स ने तो बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया देते हुए 'ब्रेकिंग न्यूज: दो बच्चों की मां, एक मशहूर एक्ट्रेस और सबसे बढ़कर एक महिला, कुछ समझदार मर्दों से बस इतनी गुजारिश कर रही है कि, वो समाज में रहने के बुनियादी तौर-तरीके और तमीज सीखें.'

'ये जया बच्चन वाला ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं'

एक ने तो ये तक कह दिया कि, ये लोग जया बच्चन के ट्रीटमेंट के लायक ही है. यूजर ने कमेंट बॉक्स में गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, 'मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सिड और कियारा किसी इवेंट के लिए एक साथ पोज दे रहे थे और ये पैपराजी वालों ने सिद्धार्थ को फ्रेम से क्रॉप कर दिया और कियारा के अपर बॉडी पर जूम करने लगे. यह सच में बहुत ही घटिया और अपमानजनक है. ये नीच लोग जया बच्चन वाला इलाज ही डिजर्व करते हैं.'

कब से शुरू हो रहा है शो?

'इंडियाज बेस्ट डांसर' शो एक पॉपुलर हिंदी डांस रियलिटी शो हैं, इसके अब तक के 4 सीजन आ चुके हैं और 5वां जल्द ही प्रीमियर होने वाला है. अगर आप भी सो का इंतजार कर रहे हैं, तो बता दें कि 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' 9 मई 2026 से सोनी टीवी पर प्रीमियर होगा. हाल ही में चैनल ने जावेद जाफरी का एक प्रोमो भी शेयर किया था, जिसमें उन्हें 'बॉलीवुड का ओजी डांसर' बताया गया है. इस बार शो की थीम 'इंडिया वाला डांस' रखी गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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