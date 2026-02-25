मां बनने के बाद कैसी हो चुकी Katrina Kaif की हालत, तस्वीर देखकर चकराया फैंस का दिमाग...

मां बनने के बाद पहली बार कटरीना कैफ ने अपने घर से बाहर कदम रखे हैं. इस दौरान मीडिया ने कटरीना कैफ को चारों तरफ से घेर लिया. अब कटरीना कैफ की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.
